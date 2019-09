Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, първа среща от финалната серия

08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена Звезда - Йънг Бойс, втори плейоф

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /M/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от efbet Лига /п/

10:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Финландия - Италия

10:00 Nova Sport: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Уимбълдън, мач от английската Лига 1 /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Лацио

11:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International - финал, повторение)

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

11:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Португалия

12:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:20 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

13:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

13:20 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Анна лена Фридсам (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

13:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Четвъртфинална среща пряко предаване от Донгуан /Китай/

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Реал Мадрид, трети плейофен четвъртфинал

14:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Жасмин Паолини (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

16:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Ребека Петерсон (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - повторение)

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Вилем II - Фейенорд

16:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Наполи

16:50 BNT 3: УЕФА Eвропейски квалификации обзор от 10 септември

17:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Левски, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Бока Хуниорс - ЛДУ Кито, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Северна Ирландия - Германия

19:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Мадисън Кийс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод, директно

20:00 BNT 3: Футбол: Република Ирландия - България - приятелска среща

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ

20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Бъри, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Арда, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС Казан - Валенсия, втора полуфинална среща

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

22:15 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/

22:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

