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Кола блъсна 10-годишно в Карлово

10.09.2019 14.25

10-годишно дете е блъснато от лек автомобил в Карлово. Това съобщиха за „Фокус“ от Областната дирекция на МВР. Детето е без сериозни наранявания. Сигналът е получен в полицията след 19.40 часа снощи.

На площад „Васил Левски“ лек автомобил „Пежо“ блъснал 10-годишното момиче. То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение. 43-годишният водач на колата е тестван с дрегер за алкохол, резултатът е отрицателен. Съставен му е акт за установено административно нарушение. /focus-news.net

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