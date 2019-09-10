Още снимки: test Кола блъсна 10-годишно в Карлово 10-годишно дете е блъснато от лек автомобил в Карлово. Това съобщиха за „Фокус“ от Областната дирекция на МВР. Детето е без сериозни наранявания. Сигналът е получен в полицията след 19.40 часа снощи.



На площад „Васил Левски“ лек автомобил „Пежо“ блъснал 10-годишното момиче. То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение. 43-годишният водач на колата е тестван с дрегер за алкохол, резултатът е отрицателен. Съставен му е акт за установено административно нарушение. 10-годишно дете е блъснато от лек автомобил в Карлово. Това съобщиха за „Фокус“ от Областната дирекция на МВР. Детето е без сериозни наранявания. Сигналът е получен в полицията след 19.40 часа снощи.На площад „Васил Левски“ лек автомобил „Пежо“ блъснал 10-годишното момиче. То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение. 43-годишният водач на колата е тестван с дрегер за алкохол, резултатът е отрицателен. Съставен му е акт за установено административно нарушение. /focus-news.net Днес+ Запази и Сподели



