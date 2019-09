Още снимки: test Тейлър Суифт и как се държи певицата, когато е пияна Всички сме имали една (поне) от онези безпаметни вечери, в които си пийваме малко повече от допустимото и се държим сякаш само ние сме си в бара. Мятаме глава като обезумели, пеем с пълно гърло, крещим истерично и се държим абсолютно неадекватно.



И всички тези подробности знаем не защото си спомняме нещо, а защото някой е бил така добър да ни снима и качи кадри в социалните мрежи. Да си представим обаче, че пияният не сме ние, а известна личност...



Можем само да предполагаме какво е въпросните компромати да бъдат разпространени от милионите фенове, докато се забавляват с нетрезвото състояние на любимата си звезда. Всъщност, защо да си го представяме, след като имаме Twitter.



Става въпрос за последните пиянски видеа и снимки на Тейлър Суифт, които се разпространяват с шеметна скорост в социалните медии. Защо точно сега са се появили, не е ясно, но несъмнено предизвикаха огромен интерес.



Докато празнува, че е един от двамата изпълнители с 10 номинации на Видео музикалните награди на MTV, Суифт е заснета да прави драматично представяне на собствената си песен "You Need To Calm Down". Въпреки че не можем да сме сигурни на 100%, че е пияна, ако съдим по поведението ?, ни се струва, че наистина е прекалила с чашките.



Тейлър Суифт, която винаги изглежда толкова сериозна и дискретна, определено показва друга страна от себе си. Отново определено, пиянското ? Аз много ни допада.