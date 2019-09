Още снимки: test Серина Уилямс, Бианка Андрееску, финалът на US Open, и загубата й Серина Уилямс не скри разочарованието си, след като загуби финала на "домашния" си турнир - Откритото първенство на Америка. 37-годишната тенинистка падна от 19-годишната канадка Бианка Андрееску и каза, че това е бил "най-лошият мач" в живота й.



"Обичам Бианка, тя е страхотно момиче, но смятам, че това беше най-лошият мач в турнира за мен. Трудно ми е, като знам, че можех да се представя по-добре. За мен е непростимо да играя на такова ниво", заяви Серина на пресконференцията след финала.



Загубата й породи поредните спекулации, че тенисистката трябва да се откаже от професионалния спорт. Тя има общо 23 титли от турнири на Големия шлем (четирите турнира US Open, Autralian Open, Ролан Гарос и Уимбълдън), но последната спечелена е през 2017 г.



