Motorola One Zoom - поредната приятна изненада в One серията През последните няколко месеца Motorola ни зарадва с два доста атрактивни смартфона от линията One, които определено привличат вниманието на онези фенове на Android, които не са склонни да дават баснословни суми за нов телефон.



Тази седмица по време на IFA 2019 видяхме и третия телефон от серията One - Motorola One Zoom, който е с цели четири камери, голяма батерия, голям екран и общо взето голям потенциал.



Както при Motorola One Action, акцентът при One Zoom продължава да бъде конфигурацията от камери, която в случая е предназначена за правене на снимки от разстояние.



Основният сензор е с 48 мегапиксела, който разчита на познатата ни вече Quad Pixel технология. Чрез Quad Pixel всеки четири от пикселите в изображенията се комбинират в един, като по този начин изображенията стават по-светли и детайлни.



Истинската атракция е сензорът за далечно снимане, който предлага до 3Х оптично приближаване, а в комбинация с главната камера осигурява и хибриден зуум от 10Х.



Третият сензор е с 16 мегапиксела и ултра-широк ъгъл на заснемане от 117 градуса, а четвъртият осигурява дълбочина.



Селфи камерата пък е с 25 мегапиксела и също печели от Quad Pixel.



Важно е да отбележим, че задният панел на One Zoom изглежда метален, но всъщност е направен от специално стъкло, върху което би трябвало да не остават толкова много отпечатъци.



Лицето на телефона е почти изцяло заето от голям 6.4-инчов AMOLED екран, който превъзхожда 6.3-инчовите LCD екрани на One Action и One Vision.



Другата разлика между вече представените One модели и настоящия One Zoom е разположението на сензора за пръстов отпечатък, който при One Zoom e вграден в самия екран - екстра, типична за по-скъпите смартфони на пазара.



"Под капака" имаме Snapdragon 675 с 4GB RAM и 128GB памет, както и приятно голяма батерия с 4000mAh със зарядно от 15 вата.



