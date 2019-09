Още снимки: test Григор Димитров: Резултатът не отговаря на действителността, не очаквах да загубя с 0-3 сета Григор Димитров загуби от Даниил Медведев на полуфиналите на US Open. След двубоя той оцени това, което постигна в турнира, на фона на последните няколко тежки месеца.



"Той спечели важните точки. Аз не успявах да стигам до лесни точки на мой сервис, както и на негов. За мен беше доста интересен мач. Мисля, че мога да извлека доста неща от него. Физически бях добре, движех се добре", сподели Григор пред Sportal.bg след мача.



Григор Димитров загуби от Даниил Медведев полуфинала на US Open 2019

Приказката за Гришо свършва тук! Руснакът Медведев отстрани Димитров на полуфинал на US Open



Българинът имаше игрово предимство в първите два сета, но беше пречупен от руснака



"В най-важните моменти не ми се получи, а и той игра добре в тези ситуации. На сетбола в първия сет беше много нестандартен за неговата игра. Знаех къде ще сервира, бях готов, бях там и втората топка въобще не очаквах да я изиграе по такъв начин. Имаше моменти, в които не очаквах някои неща от него, но той ги направи и това оказа влияние. Не очаквах да загубя с 0-3 сета, но резултатът не мисля, че отговаря на мача. Мисля, че играх добре, дадох всичко от себе си.



Трябва бързо да премина през следващите дни. Да съм в добра форма за турнирите в Азия. Имаше много позитиви от турнира. Последните седмици нямах добри резултати, а сега стигнах до полуфинал за първи път тук. Тенисът е една игра, ако не се наслаждаваш, ако не я правиш с любов, няма да се отплати.



