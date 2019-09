Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Царско село, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Майнц, мач от германската Бундеслига

09:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, четвъртфинали

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

10:00 Nova Sport: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ

11:00 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Лаура Зигмунд (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, полуфинали, директно

12:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Армения - Италия

12:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Валвайк - ПСВ Айндховен

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша

12:45 Film Plus: Тенис: Мартина ди Джузепе - Елена Рибакина (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - II полуфинал, повторение)

14:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Испания

14:00 Nova Sport: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Уимбълдън, мач от английската Лига 1, директно

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Жалгирис, втори плейофен четвъртфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Арда, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Палмейрас - Гремио, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес

14:10 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Елена Рибакина (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал, повторение)

14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 5-и епизод /п/

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Косово - Чехия пряко предаване от Прищина

16:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Бока Хуниорс - ЛДУ Кито, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес

16:30 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

17:00 Diema Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Блекпул, мач от английската Лига 1, директно

17:55 BNT 3: Ритнитопковци документален филм за първите футболни клубове в България /1990 г./

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

18:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

18:15 BNT: Студио Футбол

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

18:35 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:55 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 6 септември

19:00 BNT: Футбол: Англия - България, квалификация за Европейско първенство 2020 пряко предаване от Лондон

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, смесени двойки, директно

19:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: Полуфинална среща пряко предаване от Анкара

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

20:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, полуфинали, директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:45 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Diema Sport: Футбол: Марибор - Лудогорец, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Португалия пряко предаване от Белград

21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена Звезда - Йънг Бойс, втори плейоф

22:45 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени, директно

23:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

