Motorola разшири успешната One серия с модел с 4 камери В рамките на събитие, част от международната технологична конференция IFA в Берлин, Lenovo - собственик на мобилния бранд Motorola - показа два нови смартфон модела, насочени към два различни пазарни сегмента.



Първият е част от успешния нов франчайз One. През май ви разказахме за Motorola One Vision, който донесе усещането за флагман при цена от под 600 лева, а миналия месец за One Action, който впечатли с видео възможностите си.

Сега е ред на Motorola One Zoom - първият телефон на бранда с четири камери, който идва на далеч по-достъпна цена от флагманите с такъв брой сензори.



Основната камера е 48MP с бленда f/1.7, като ползва познатата вече технология Quad Pixel. Тя съединява четирите съседни пиксела в един, с което гарантира по-висока осветеност на снимката, когато снимате на тъмно. За снимки през нощта разполагате и с друга позната функция - Night Vision, която се доказа в One Vision.



По-любопитното тук е, че One Zoom разполага с трикратен оптичен зуум и десетократен хибриден. Задължителната оптична стабилизация, която ви позволява да правите ясни кадри също е тук.



Моделът разполага и с ултраширока камера, която обхваща цели 117 градуса. От Motorola посочиха, че това дава възможност да включите в кадъра си до четири пъти повече, спрямо стандартната камера. Тя е с 16MP и също има оптична стабилизация.



Четвъртата камера е предназначена за измерване на дълбочината на кадъра, така че да позволи правенето на снимки с размазан заден фон, или т. нар. "боке" ефект.



Предната камера е 25MP, отново с Quad Pixel технология. Тя се намира в средата на огромния 6,4-инчов OLED екран с резолюция Full HD и съотношение на страните 18:9. Под него пък се намира сензорът за пръстови отпечатъци.



Задната част на телефона също е стъклена, макар да създава оптичен ефект за метал, като в същото време от Motorola обещават задържането на по-малко отпечатъци.



Под четирите камери, поставени в средата на гърба, се намира и логото на Motorola, в което е вградена LED светлина. Така то дискретно свети, когато имате пропуснато повикване или съобщение в някое от чат приложенията.



Motorola One Zoom използва осемядрения процесор Snapdragon 675, като освен това може да се похвали с 4GB RAM и 128GB вътрешна памет с неограничена възможност за съхраняване на снимки в Google Photos.



Батерията е с размер 4 000 mAh и обещава два дни работа на телефона без нужда от зареждане. В комплекта е включен и адаптър за бързо зареждане с мощност 15W.



Телефонът ще бъде наличен от 6 септември в Европа на цена от €429.



Motorola обнови и своята e-серия с пускането на достъпния модел e6 plus. Освен със свръхконкурентната си цена, моделът може да се похвали с двойна камера. Основната е с размер 13MP, а втората, използвана за "боке", е 2MP. Предната камера е 8MP. Дисплеят е с размер 6,1" и HD+ резолюция и съотношение 19,5:9.



Моделът ще се продава в две разновидности: с 2GB RAM и 32GB вътрешна памет и 4GB RAM и 64GB вътрешна памет, като цените са съответно €139 и €159. И двата разполагат с възможност за MicroSD карта с още до 512GB памет. /money.bg