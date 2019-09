Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина

09:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

10:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, четвъртфинали, директно

11:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Испания

12:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Вилем II - Фейенорд

12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

12:00 Film Plus: Тенис: Ирина-Камелия Бегу - Лаура Зигмунд (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 5-и епизод /п/

13:40 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: Гърция - България

14:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

14:00 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Баскония, втори плейофен четвъртфинал

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Торино

14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, мъже, четвъртфинали, директно

14:10 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Кристина Плишкова (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

14:55 BNT: Концерт на група "Фондацията"

15:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

15:00 Diema Sport: Футбол: Марибор - Лудогорец, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа /п/

15:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 5 септември

16:00 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: САЩ - Турция

16:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

16:10 Film Plus: Футбол: Осасуна - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Царско село, мач от efbet Лига /п/

17:10 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

17:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Армения - Италия

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи

18:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

19:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно

19:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

19:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Испания

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Европейска лига Португалия - Украйна

20:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

21:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 9-и епизод /п/

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, мъже

21:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Германия - Холандия пряко предаване от Хамбург /в паузата: Спортни новини/

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 3: Футбол: АяксТВ Аякс - Апоел , втори плейоф

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:45 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

22:55 BNT: Концерт на група "Ахат"

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже, директно

23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от efbet Лига /п/

23:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

23:30 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

