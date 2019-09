Още снимки: test Хърватска компания успешно произведе биогориво от мискантус Хърватската компания за нефт и газ INA е приключила тестовете за произвеждането на енергийни продукти от земеделската култура мискантус (декоративна трева - silvergrass). Компанията изпробваше да произведе биогориво от културата с цел осигуряване на устойчивост и рентабилност на системата си за рафиниране, съобщи SeeNews.



"Щастлив съм, че резултатите са положителни, тъй като това отваря вратата за повече анализи и възможности", каза в изявление по-рано тази седмица оперативният ръководител на INA за рафиниране и маркетинг Стйепан Николич.



По думи те му благодарение на авангардната технология е възможно да се произведе усъвършенстван биоетанол, който се смесва с изкопаеми горива. "Това е само една от многото стъпки, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се изпълнят предпоставките за развитието на биопреработвателната промишленост в Сисак", допълни той.



Първата реколта от мискантус беше приключена в по-рано през 2019 година, като част от програмата на INA - Downstream 2023 New Course, която анализира възможностите за развитие на рафиниране на биокомпоненти.



Мискантусът (от латински Miscanthus giganteus) е бил засаден в демонстрационна ферма в Ругвица, близо до Загреб, като през този сезон е културата е дала около 30 тона биомаса. След това събраната биомаса е изпратена на немската химическа компания Clariant за преработка и преобразуване в лигноцелулозни захари и етанол.



Тестването се проведе в рамките на финансирания от ЕС проект GRACE (GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries).



