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Без ток днес във Варненско ще са...

05.09.2019 09.15

Няколко населени места във Варненско и район във Варна ще са със смущения в електрозахранването днес- 5 септември, съобщиха от Енерго про.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Гроздьово, с. Цонево, обл. Варна.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч., с. Генерал Киселово - абонатите, електрозахранени от ТП 4.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Блъсково, общ. Провадия - абонатите, електрозахранени от ТП 3 и ТП 5.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Страшимирово, обл. Варна.

- от 12:00 ч. до 17:00 ч., гр. Варна, кв. Аспарухово - МЦ Младост, ул. Народни Будители № 9.

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