Още снимки: test Без ток днес във Варненско ще са... Няколко населени места във Варненско и район във Варна ще са със смущения в електрозахранването днес- 5 септември, съобщиха от Енерго про.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Гроздьово, с. Цонево, обл. Варна.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч., с. Генерал Киселово - абонатите, електрозахранени от ТП 4.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Блъсково, общ. Провадия - абонатите, електрозахранени от ТП 3 и ТП 5.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Страшимирово, обл. Варна.



- от 12:00 ч. до 17:00 ч., гр. Варна, кв. Аспарухово - МЦ Младост, ул. Народни Будители № 9. Няколко населени места във Варненско и район във Варна ще са със смущения в електрозахранването днес- 5 септември, съобщиха от Енерго про.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Гроздьово, с. Цонево, обл. Варна.- от 08:30 ч. до 17:00 ч., с. Генерал Киселово - абонатите, електрозахранени от ТП 4.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Блъсково, общ. Провадия - абонатите, електрозахранени от ТП 3 и ТП 5.- от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Страшимирово, обл. Варна.- от 12:00 ч. до 17:00 ч., гр. Варна, кв. Аспарухово - МЦ Младост, ул. Народни Будители № 9. Днес+ Запази и Сподели



