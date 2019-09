Още снимки: test Емилия Кларк, Роуз Лесли, екскурзията им до Индия и кой ги обра Game of Thrones е вече в историята и Емилия Кларк има повече свободно време, което да прекара с приятели и да обикаля света.



Не че с края на сериала актрисата ще остане безработна, дори напротив. Само след около два месеца ще я гледаме в коледната комедия Last Christmas.



Има доста време дотогава,а и сега Кларк се е отдала на почивка в Индия. Тя е в страна заедно със съпругата на Кит Харингтън - Роуз Лесли, която също беше част от Game of Thrones.



От споделените в Instagram снимки става ясно, че двете си прекарват повече от добре. Това, което малко ги е стреснало, е, че са били обрани от... маймуни.



На една от снимките виждаме как поне четири маймуни си присвояват плодовете от стаята на Емилия Кларк и Роуз Лесли. А самата Кларк пише, че не са могли да направят нищо срещу неканените гости.