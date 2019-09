Още снимки: test Линда Хамилтън, "Терминатор" и какво призна актрисата за сексуалния си живот "Терминатор: Мрачна съдба" стана причина да си припомним лицето на една позабравена актриса - Линда Хамилтън. Тя отново ще се превъплъти в ролята на Сара Конър и в новия филм, чиято премиера е тази есен. Междувременно 62-годишната актриса даде интервю за The New York Times, в което разкри подробности за интимния си живот.



"Обичам да бъда сама като никой друг, който сте срещали. Не съм имала сексуални отношения от поне 15 години. Не помня точно, защото няма значение. Поне за мен няма. В романтична връзка съм със заобикалящия ме свят и с хората в него," каза Хамилтън.



От 1997 г. до 1999 г. тя е омъжена за режисьора Джеймс Камерън. "Връзката ни беше енигма за всички около нас, дори за мен и Джим. Защото нямахме нищо общо. Мисля, че той просто се влюби в Сара Конър," признава актрисата.



