Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Андора, първа полуфинална среща

08:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Лос Анджелис ФК - Минесота Юнайтед

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Хуберт Хуркач - Беноа Пер, финал

11:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Кики Бертенс (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

12:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена Звезда - Йънг Бойс, втори плейоф

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:20 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

13:00 Diema Sport: Футбол: Марибор - Лудогорец, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

13:15 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Линкълн Сити - Евертън, мач от втори кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - Барселона, първи плейофен четвъртфинал

14:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Коринтианс, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана

14:20 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

14:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Италия - Сърбия пряко предаване от Фошан /Китай/

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

16:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Спарта Ротердам - Аякс

16:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/

17:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: България - Финландия

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 4-и епизод

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, директно

19:10 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Елена Рибакина (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал, повторение)

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 9-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ

20:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Осасуна - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Арда, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Елена Остапенко - Йохана Конта (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

