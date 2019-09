Още снимки: test Иран отказва да сътрудничи на разследването за ядреното оборудване Иран отказва да сътрудничи на разследването на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за предполагаемото съхранение на ядрено оборудване и радиоактивни материали, съобщава израелският вестник The Jerusalem Post, като се позовава на статия в американското издание The Wall Street Journal..



Дипломати твърдят, че Иран е отказал да отговори на важни въпроси, зададени от МААЕ, включително по повод твърденията, че е изградил обект в Техеран, в който да се съхранява ядрено оборудване и материали, използвани в миналото за разработване на оръжия, посочва "Фокус".



За първи път тези твърдения бяха обявени публично от премиера на Израел Бенямин Нетаняху през септември 2018 г. в ООН, когато той разкри съществуването на съоръжение в столицата на Иран, описано от него като „атомен склад", пълен с материали, свързани с ядрената програма на страната.



„МААЕ все още не е предприела никакви действия. Не е поставила нито един въпрос за Иран. Тя не е поискала да се инспектира нито един нов обект, открит в този секретен архив. Затова днес реших да покажа нещо друго, което разкрихме на МААЕ и на другите разузнавателни агенции“, припомня изданието думите на Нетаняху от миналата есен.



Според The Wall Street Journal това е първият път, в който Иран отказва да сътрудничи на МААЕ, след влизането в сила на споразумението за ядрената програма на страната през януари 2016 г. Доскоро ядрената агенция на ООН многократно заявяваше, че Иран изпълнява всички свои ангажименти и сътрудничество с инспекции.



Тримесечните доклади на МААЕ показват, че инспекторите са имали достъп до всички места в Иран, които трябва да посетят, което ръководителят на агенцията Юкия Амано повтори в реч през април тази година.



Агенцията беше уверила страните-членки на ООН, че ще критикува Иран за поведението му, но в доклад, публикуван миналата седмица, МААЕ само спомена проблема, според дипломатите.



Действията на ядрената агенция на ООН по отношение на Иран „продължават модел на нежелание на агенцията да носи отговорност за нарушенията на Техеран на задълженията му", според Марк Дъбовиц, изпълнителен директор на Фондацията за отбрана на демокрациите, мозъчен тръст, който се противопоставя на ядрената сделка с Иран.



Дипломатите поясниха, че радиоактивният материал в Техеран вероятно е останал от работата, извършена от Иран преди години. Западните представители твърдят, че усилията са били насочени към разработване на ядрено оръжие, докато Иран твърди, че ядрената програма винаги е била за мирни цели.



Говорител на МААЕ заяви, че подробностите за работата на агенцията са поверителни. Иран отказва да сътрудничи на разследването на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за предполагаемото съхранение на ядрено оборудване и радиоактивни материали, съобщава израелският вестник The Jerusalem Post, като се позовава на статия в американското издание The Wall Street Journal..Дипломати твърдят, че Иран е отказал да отговори на важни въпроси, зададени от МААЕ, включително по повод твърденията, че е изградил обект в Техеран, в който да се съхранява ядрено оборудване и материали, използвани в миналото за разработване на оръжия, посочва "Фокус".За първи път тези твърдения бяха обявени публично от премиера на Израел Бенямин Нетаняху през септември 2018 г. в ООН, когато той разкри съществуването на съоръжение в столицата на Иран, описано от него като „атомен склад", пълен с материали, свързани с ядрената програма на страната.„МААЕ все още не е предприела никакви действия. Не е поставила нито един въпрос за Иран. Тя не е поискала да се инспектира нито един нов обект, открит в този секретен архив. Затова днес реших да покажа нещо друго, което разкрихме на МААЕ и на другите разузнавателни агенции“, припомня изданието думите на Нетаняху от миналата есен.Според The Wall Street Journal това е първият път, в който Иран отказва да сътрудничи на МААЕ, след влизането в сила на споразумението за ядрената програма на страната през януари 2016 г. Доскоро ядрената агенция на ООН многократно заявяваше, че Иран изпълнява всички свои ангажименти и сътрудничество с инспекции.Тримесечните доклади на МААЕ показват, че инспекторите са имали достъп до всички места в Иран, които трябва да посетят, което ръководителят на агенцията Юкия Амано повтори в реч през април тази година.Агенцията беше уверила страните-членки на ООН, че ще критикува Иран за поведението му, но в доклад, публикуван миналата седмица, МААЕ само спомена проблема, според дипломатите.Действията на ядрената агенция на ООН по отношение на Иран „продължават модел на нежелание на агенцията да носи отговорност за нарушенията на Техеран на задълженията му", според Марк Дъбовиц, изпълнителен директор на Фондацията за отбрана на демокрациите, мозъчен тръст, който се противопоставя на ядрената сделка с Иран.Дипломатите поясниха, че радиоактивният материал в Техеран вероятно е останал от работата, извършена от Иран преди години. Западните представители твърдят, че усилията са били насочени към разработване на ядрено оръжие, докато Иран твърди, че ядрената програма винаги е била за мирни цели.Говорител на МААЕ заяви, че подробностите за работата на агенцията са поверителни. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели