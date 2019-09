Още снимки: test Петел уби стопанката си, спукал разширена вена Петел нападна и уби стопанката си, докато тя събираше яйца във фермата си в Южна Австралия, съобщи ДПА, цитирана от БТА.



Заключението на патолога е, че петелът е клъвнал жената по крака, но е уцелил разширена вена. Това е предизвикало кръвоизлив и тя е колабирала. Патологът Роджър Баярд от университета на Аделаида каза, че този трагичен инцидент показва колко опасно е кървенето от разширените вени и колко уязвими могат да са възрастните хора.



Изследването на патолога е публикувано в специализираното научно списание "Journal of Forensic Science, Medicine and Pathology". Петел нападна и уби стопанката си, докато тя събираше яйца във фермата си в Южна Австралия, съобщи ДПА, цитирана от БТА.Заключението на патолога е, че петелът е клъвнал жената по крака, но е уцелил разширена вена. Това е предизвикало кръвоизлив и тя е колабирала. Патологът Роджър Баярд от университета на Аделаида каза, че този трагичен инцидент показва колко опасно е кървенето от разширените вени и колко уязвими могат да са възрастните хора.Изследването на патолога е публикувано в специализираното научно списание "Journal of Forensic Science, Medicine and Pathology". /БТА Днес+ Запази и Сподели