ФИФА обяви тримата претенденти за наградата The Best ФИФА разкри имената на тримата претенденти за престижното индивидуално отличие The Best Това са Лионел Меси (Барселона), Кристиано Роналдо (Ювентус) и Върджил ван Дайк (Ливърпул). Тримата бяха номинирани и за наградата на UEFA, спечелена преди дни от холандския бранител на „червените".



Носителят на FIFA The Best ще стане ясен на 23 септември. Периодът за гласуване беше между 31 юли и 19 август. Във вота взеха участие фенове, журналисти, селекционери и капитани на национални отбори. За гласуването предвид се взимат изявите на клубно и национално ниво. ФИФА разкри имената на тримата претенденти за престижното индивидуално отличие The Best Това са Лионел Меси (Барселона), Кристиано Роналдо (Ювентус) и Върджил ван Дайк (Ливърпул). Тримата бяха номинирани и за наградата на UEFA, спечелена преди дни от холандския бранител на „червените".Освен това ФИФА обяви и номинираните за най-добър треньор. Всички те са от английската Висша лига – Хосеп Гуардиола (Манчестър Сити), Юрген Клоп (Ливърпул) и Маурисио Почетино (Тотнъм). Тримата най-добри вратари са Алисон (Бразилия и Ливърпул), Едерсон (Бразилия и Манчестър Сити) и Марк-Андре тер Стеген (Германия и Барселона).Носителят на FIFA The Best ще стане ясен на 23 септември. Периодът за гласуване беше между 31 юли и 19 август. Във вота взеха участие фенове, журналисти, селекционери и капитани на национални отбори. За гласуването предвид се взимат изявите на клубно и национално ниво.