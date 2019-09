Още снимки: test Димитров за предстоящия сблъсък с Федерер: За тези мачове тренирам Най-добрият български тенисист Григор Димитров сподели първите си думи след победата над Алекс Де Минор на 1/8-финалите на US Open. Късно снощи хасковлията спечели с 3-0 сета (7-5, 6-3, 6-4) и се класира за първи път в кариерата си на 1/4-финал в Ню Йорк. Неговият следващ съперник обаче е самият Роджър Федерер. Срещу него Димитров има 7 поражения от 7 мача.



„Не мога да кажа много повече от това, че съм доволен, че отново съм на корта, че играя без болка и се чувствам наистина добре. Навъртях доста мили, тренирах много здраво. Няма такова нещо като стар и нов Григор. Има само един път и той води напред. Вече мисля за мача с Федерер. Това е първият ми 1/4-финал на US Open и ще извлека най-доброто от него. Точно за тези мачове тренирам", заяви Димитров.