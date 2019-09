Още снимки: test Новак Джокович отпадна от US Open, Серина продължава напред Световният №1 в тениса Новак Джокович отпадна от тазгодишното издание на US Open след срещата си от 1/8-финалите със Стан Вавринка.



Сърбинът загуби първите две части с 4-6 и 5-7, а при резултат 1-2 в третия сет се отказа заради болки в рамото. 32-годишният тенисист изпитваше подобни проблеми и в по-ранните етапи на надпреварата. Това е негово първо отпадане преди 1/4-финалите в Ню Йорк от 2006 г. насам.



В спор за място на полуфиналите Вавринка ще играе с Данийл Медведев. Намиращият се в отлична форма руснак надигра квалификанта от Германия Доминик Кьофер с 3-6, 6-3, 6-2, 7-6(2). Другият сигурен 1/4-финал в горната половина на схемата е между нашият Григор Димитров и Роджър Федерер. Българинът надигра категорично Алекс Де Минор с 3-0 сета (7-5, 6-3, 6-4), а швейцарецът не даде шанс на Давид Гофен след 6-2, 6-2, 6-0.





При жените Серина Уилямс продължава похода си към заветната 24-та титла от Големия шлем.



Поставената под №8 американка се класира за 1/4-финалите на US Open, побеждавайки Петра Мартич от Хърватия с 6-3, 6-4. Това е поредна категорична победа за Уилямс в надпреварата, където до момента загуби само един сет. В следващия кръг нейна съперничка ще бъде Уан Цян. Китайската победи световната №2 Ашли Барти с 6-2, 6-4, за да достигне за първи път в кариерата си до 1/4-финал на турнир от Големия шлем.



Другата оформена двойка, от която ще бъде определен един от полуфиналистите е Елина Свитолина – Йохана Конта. Поставената под №5 украинка записа нова двусетова победа. Този път нейна жертва стана американката Мадисън Кийнс. В отделните части 7-5, 6-4. Британката Конта пък стигна до изненадващ обрат срещу финалистката от 2016 и №3 Каролина Плишкова – 6-7(1), 6-3, 7-5.