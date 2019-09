Още снимки: test The Eternals, Кевин Файги, Ричард Мадън и кой ще бъде първият супергерой гей в киновселената на Marv От доста време се говори за това дали в киновселената на Marvel ще видим хомосексуален супергерой.



На скоро беше обявено, че Валкирия, изиграна от Теса Томпсън, ще бъде първият такъв супергерой и това ще стане ясно в подготвяния филм Thor: Love and Thunder.



Премиерата на филма е насрочена за 2021 г., но се оказа, че преди него вече ще сме видели друг хомосексуален супергерой, а той на практика ще бъде първият, който не го крие.



След D23 Expo президентът на Marvel Studios Кевин Файги гостува в Good Morning America, където сподели малко подробности.



От думите на Файги става ясно, че ще видим първия хомосексуален супергерой още догодина, защото той ще бъде част от The Eternals.



Естествено, Файги не пожела да разкрие за кой става дума, но издаде, че е мъж, който има жена и деца. Сексуалната му ориентация обаче няма да бъде в центъра на историята му, а просто част от нея.



