Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:30 Diema Sport: Футбол: Витоша - Царско село, мач от efbet Лига /п/

08:00 BNT 3: Футболни европейци не от вчера документален филм /2004 г./, ІІ част

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Цървена звезда

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Вилюрбан - Морабанк Андора, плейофна среща

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Кот д'Ивоар - Китай

09:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Даниил Медведев - Рафаел Надал, финал

10:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден

10:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Краснодар

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Филаделфия Юниън - Атланта Юнайтед

11:00 Film Plus: Тенис: Онс Джабур - Йохана Конта (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier, повторение)

11:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: България - Финландия

11:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Динамо Загреб - Розенборг

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Апоел - Аякс, първи плейоф

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:25 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier,повторение)

13:20 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден

13:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

13:35 Film Plus: Тенис: Полона Херцог - Симона Халеп (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier,повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АПОЕЛ Никозия

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Жалгирис, първи плейофен четвъртфинал

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина

15:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Клуж

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Вилем II - Фейенорд

16:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

16:20 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от efbet Лига /п/

17:50 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, осми ден, директно

17:50 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, осми ден, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - ЛАСК

18:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Спарта Ротердам - Аякс

18:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи

20:00 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /3 епизод/

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзор на сезон 2018/2019

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Септември, мач от Втора професионална лига, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Валвайк - ПСВ Айндховен

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Астън Вила, мач от английската Висша лига, запис

21:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

23:30 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Анна лена Фридсам (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - I четвъртфинал, повторение) 07:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)07:30 Diema Sport: Футбол: Витоша - Царско село, мач от efbet Лига /п/08:00 BNT 3: Футболни европейци не от вчера документален филм /2004 г./, ІІ част08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Цървена звезда08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Вилюрбан - Морабанк Андора, плейофна среща08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ09:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:30 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Кот д'Ивоар - Китай09:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Даниил Медведев - Рафаел Надал, финал10:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден10:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Краснодар10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Филаделфия Юниън - Атланта Юнайтед11:00 Film Plus: Тенис: Онс Джабур - Йохана Конта (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier, повторение)11:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: България - Финландия11:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Динамо Загреб - Розенборг12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Апоел - Аякс, първи плейоф12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/12:25 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier,повторение)13:20 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден13:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/13:35 Film Plus: Тенис: Полона Херцог - Симона Халеп (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier,повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АПОЕЛ Никозия14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Жалгирис, първи плейофен четвъртфинал14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина15:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Клуж16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Вилем II - Фейенорд16:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер16:20 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис17:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от efbet Лига /п/17:50 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, осми ден, директно17:50 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, осми ден, директно18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - ЛАСК18:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Спарта Ротердам - Аякс18:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)18:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи20:00 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /3 епизод/20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзор на сезон 2018/201920:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор20:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Септември, мач от Втора професионална лига, директно20:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Валвайк - ПСВ Айндховен21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Астън Вила, мач от английската Висша лига, запис21:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома23:30 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Анна лена Фридсам (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - I четвъртфинал, повторение) /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели