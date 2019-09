Още снимки: test Google трикове, които правят търсенето по-лесно Google е порталът към интернет за повечето хора. И когато търсите нещо простичко като последните новини за Huawei например, Google обикновено ще ви предостави каквото желаете от първия опит. Но ако се опитвате да намерите нещо по-специфично, ще ви се наложи да се поровите малко повече. Ето и няколко трика в търсенето с Google, които могат да направят живота ви поне една идея по-лесен.



Използвайте кавички, за да намерите специфична фраза



Да кажем, че търсите продукт в интернет - едно просто набиране на неговото име може да е достатъчно като "тонколона Sony HT-Z9F". Но нека речем, че търсите по-специфична информация, като характеристиките на високоговорителите в тонколоната.



Когато оградите фразата с кавички, това казва на Google да търси думите само в този конкретен ред. Така че "sony HT-Z9F драйвери" например (не се тревожете - няма значение дали ще използвате малки или големи букви), ще търси за всички страници, които съдържат думите "драйвер" и останалите, но не задължително заедно. От друга страна, търсенето "тонколона HT-Z9F драйвери" стеснява значително търсенето, давайки резултат най-отгоре, който предоставя конкретната спецификация, която търсим: 2.5-инчови драйвери.



Ако не можете да откриете термините, които търсите на страницата с този резултат, натиснете Ctrl+F от вашата клавиатура - Command+F за потребителите на Mac OS - за да локализирате търсените думи на страницата.



Бонус съвет: ако търсите специфична страница, но не сте сигурни за точните думи, които са използвани, може да поставите звезда в тези кавички, за да символизирате която и да е дума. Например, ако сте забравили името на поп сингъла на Florence + The Machine, който не можете да намерите, може да потърсите "Florence + The Machine* it off" и да намерите текстът на "Shake it off", който търсите.



Изключвайте думи със знакът минус



Дразнещо е когато търсенето ви ви предостави резултати, които нямат нищо общо с това което търсите. Това е особено често срещано при омоними - думи, които се изписват и произнасят еднакво, но имат различни значения. Знакът минус ще ви помогне в тези случаи. Помислете за дума, която ще се покаже във всички несвързани страници и я включете със знак минус във вашето търсене. По този начин ще получите само резултатите, които ви интересуват. Например, ако търсите Apple MacBook, ще получите много резултати и за MacBook Air, и MacBook Pro. Просто ги елиминирайте от вашето търсене: "macbook -air -pro". Така винаги ще получите по-конкретни резултати.



Стеснете търсенето до специфичен времеви период



От време на време резултатите от търсенето ви ще съдържат по-стари статии по дадена тема, които не са били обновени с по-актуална информация. Ако срещате този проблем, може да поставите ограничение по дата на резултатите, като кликнете бутона "Инструменти" под лентата за търсене на Google и след това кликнете върху падащото меню "по всяко време". Може да стесните резултатите до последната седмица, месец, година или друга времева рамка.



Търсете любимите си сайтове с оператора "site:"



Ако търсите статия, която сте чели преди време, но не можете да откриете сега или искате да видите конкретно какво някой от най-доверените ви сайтове има да каже по въпроса, може да използвате функцията "site:" Така ще можете да стесните вашето търсене до тази конкретна публикация.



Това е особено полезно при сайтове, които нямат функцията търсене, а също така и често работи по-добре от вградената лента за търсене на сайтовете.



Пример: "site:money.bg търговска война Европа" - резултатите вижте тук.



Добавете бързи връзки (bookmarks) за търсене към адресната линия на браузъра си



Трикове като оператора site: са чудесни, но те отнемат време за изписване, особено ако търсите често конкретно съдържание, например в изданието Times. Можете да си спестите ценно време при всяко търсене, като създадете кратка ключова дума за текст, който търсите редовно. По този начин, вместо всеки път да изписвате "site:nytimes.com + думата", може просто да изпишете "nyt" в адресната линия на вашия браузър, да добавите какво още търсите ("Iran deal") и директно да достигнете до желаните резултати.



За да постигнете това, направете примерно търсене в Google, после вижтеURL адреса от адресната лента. Той трябва да бъде като следния: https://www.google.com/search?q=site%3Anytimes.com+iran+deal.



Него ще използваме, за да създадем нашата бърза връзка. В Chrome кликнете с десен бутон върху адресната линия и кликнете "Add", за да създадете вашата бърза връзка с "nyt" като ключова дума. Във Firefox кликнете с десен бутон върху лентата Bookmarks, изберете създаване на нов bookmark, който ще бъде с ключова дума "nyt".



Намерете източника на снимка с обратно търсене по изображение



