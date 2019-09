Още снимки: test Умението, което според Уорън Бъфет ще промени начина, по който печелите пари Уорън Бъфет е един от най-умелите инвеститори в историята. Често заради богатия си опит и знания той е канен като гост лектор и съветите му се смятат за наистина ценни. Според него един от най-важните елементи в бизнеса и за професионалното развиете на човек е комуникацията.



"Дори най-малкото подобрение може да направи сериозна разлика в бъдещите доходи, които получавате, както и в други аспекти на живота", е казала Оракулът на Омаха в интервю за книгата "Getting There: A Book of Mentors" на Галиян Зо Сегал.



Той е посочил във видео за LinkedIn, че определено комуникационно умение може дори да увеличи финансовото състояние на човек с 50%, пише CNBC.



"Това е абсолютно постижимо, защото най-важното е да накараш останалите да следват твоите идеи. Ако работите в отдел продажби, искате хората да последват съвета ви, ако сте мениджър, искате да ви следват в бизнеса", е обяснил легендарният инвеститор за умението от съществено значение.



Комуникацията обаче не е нещо, което се отдава на Бъфет. Той е признавал следното:



"Докато не станах на 20 години, аз не можех да говоря пред публика. Само мисълта затова ме караше да се чувствам зле."



Когато е бил в бизнес училището в Колумбийският университет, той се е записал на курс за говорене пред публика при лектора по личностно развитие Дейл Карнеги. Занятия са били веднъж седмично в продължение на няколко месеца, но Бъфет е продължил да практикува публично говорене и след това.



"След като курсът приключи, отидох в университета в Омаха и казах, че искам да започна да преподавам. Знаех, че ако не започна да говоря пред хора веднага, ще се върна обратно в началото. Така продължих да говоря, а сега не можете да ме спрете да го правя", разказва главният изпълнителен директор на Berkshire Hathaway.



Днес 89-годишния Бъфет признава, че инвестицията от 100 долара за този курс е била една от най-важните и успешни такива в неговия живот.



Той не държи дипломата от Университета Небраска или бизнес колежа в Колумбия в своя офис, но е изложил сертификата от курса на Дейл Карнеги.



