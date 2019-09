Още снимки: test Известните и богатите днес, които са били бездомни преди да поемат по пътя към славата Някои от най-успелите личности в света, разполагащи със солидни финансови състояния невинаги са имали толкова безгрижен живот. Те не са имали покрив над главите си, спали са в автомобилите си и са били приютявани в домовете на свои приятели. Носителите на награди "Еми", "Оскар", "Грами" и редица други признания днес, са се борели, за да постигнат целите си.



Business Insider разказва за някои от тях, които буквално са извървели пътя от улицата до славата и са станали известни, благодарение на успехите и таланта си.



Звездата от "Джурасик свят" Крис Прат, известен като Бърт Маклин, е живял във ван в Мауи, Хавай. На 19 години той взима еднопосочен билет до Мауи, Хавай от свой приятел и започва да живее в микробус. Работил е минималните часове за седмица и постоянно се е събирал с приятели. Случайно обаче Прат среща актрисата Райе Даун Чонг, която забелязва неговия външен вид. Така той прави филмовия си дебют.



Режисьорът Джеймс Камерън е живял в колата си преди да продаде правата за първата част на "Терминаторът". Когато е подписал сделката, той едва е свързвал двата края. Тогава обаче за него парите не са били приоритет, а е искал да успее да режисира сценарий, въпреки ограничения си опит. Когато е представял проекта си за филма, продуцентските компании са казвали, че харесват сценария, но не и идеята. Така той не се отказва и продава правата на Гейл Анн Хърд за 1 долар. А филмът печели 77 милиона долара.



Джим Кери е живял в кемпер, а по-късно и в палатка в двора на сестра си. Той отпада от гимназията и заедно със семейството си живее във ван, който е бил паркиран на различни места в Канада. По-късно те се местят на палатка в двора на неговата сестра. Кери казва, че точно този труден за него финансов период му е помогнал да развие чувството си за хумор.



Носителката на "Оскар" Холи Бери е живяла в приют за бездомни в ранните си 20 години. Когато заминава за Ню Йорк на 21 години да преследва мечтата си да стане актриса, тя е похарчила всичките си пари, а майка ѝ решава да не ѝ изпрати други. През този период Бери е живяла в приют за бездомни хора. Тя признава, че тази част от живота ѝ я е научила да се грижи за себе си и да се справя с всякакви ситуации.



Даниел Крейг, станал известен с ролята си на Джеймс Бонд е спал на пейките в парк в Лондон. Актьорът е работил като сервитьор и е спал на пейки преди да стигне до успешната си кариера на "агент 007".



Милионерът Крис Гарднър, който вдъхновява сценария за филма "Преследване на щастието" е и бил бездомен, заедно с малкия си син. Той е преследвал кариера в областта на финансите, но не е успял да се реализира и да изкарва добри пари. Тогава съпругата му го напуска. Днес Гарднър е уважаван лектор и главен изпълнителен директор на компанията за недвижими имоти Gardner Rich LLC.



Когато е била на 18 години, Дженифър Лопес е искала да стане танцьорка, но това е било доста далеч от желанието на майка ѝ да отиде в колеж. Затова тя се изнася и спи на дивана в танцовото си студио.



"Бях бездомна, но ѝ казах, че това искам и трябва да правя", казва актрисата.



Тя започва да танцува в Европа, а днес богатството ѝ според Forbes възлиза на 28,5 милиона долара.



След ранната смърт на бащата на Чарли Чаплин, неговата майка е настанена в клиника за ментално лечение. Тогава Чаплин и брат му са били принудени да се справят сами и да спечелят някакви доходи. Тъй като и двамата им родители са работели в шоубизнеса, те решават да ги последват, а днес Чаплин е известен като един от най-великите актьори на ситкомите.



Кели Кларксон е един от най-разпознаваемите гласове в американския шоубизнес. Въпреки успеха ѝ, който започва от нейното участие във формата "American Idol", тя е била бездомна в ранните си години като изпълнител. След като апартаментът ѝ е изгорял при пожар, тя е живяла в колата си.



