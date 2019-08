Още снимки: test Често срещани грешки в офис комуникацията Правилната комуникацията в офиса е важна за поддържането на здравословна работна среда.



Всички сме хора и нищо човешко не ни е чуждо. Всички грешим и на моменти сме емоционални и дори избухливи. Като изключим този фактор обаче има няколко неща, които могат много да сериозно да изнервят колегите ви. Кои са те? Отговорите търсим в проучване на Signs.com, проведено между 811 души в работна среда.



Ало, чуваме ли се?



За колкото и неприятни неща да се сещате точно в този момент, оказва се, че най-лошото нещо и това, което дразни най-много хората, споделящи един офис, е да използвате високоговорител в отворен или споделен офис. Това подлудява 75% от жените и 65% от мъжете според статистиката от проучването.



В света на отворените офиси с големи стаи, пълни с хора, които пишат и говорят, всяко поведение, което създава излишен шум, може да раздразни колегите ви, пише CNBC.



А ти разбра ли какво е направил с Игнасио?



След разговорите на високоговорител следващото най-дразнещо нещо е клюкарстването - 70% от жените и 66% от мъжете смятат това за неприемливо. И с право.



Фактът, че тези две действия доминират в списъка допълнително подкрепя това, което изследване на Oxford Economics констатира миналата година: Нивата на шум в откритите офиси достигнаха такива височини, че 63% от служителите заявиха, че им липсва тихо пространство за работа, което има "отрицателен ефект относно тяхната производителност, удовлетвореност и благополучие."



Относно клюкарстването - то често разделя офисите, отчуждава служителите, понижава морала и производителността - нещата, които никой служител или мениджър не иска.



Базинга!



Изследването сочи, че изпращането на имейли до целия екип, неправилното и прекомерно използване на удебелен шфрифт (болд) или тип курсив шрифт също е склонно да изнерви колегите.



Изпращането на шеговити съобщения до всички, а понякога не само, обсъждането на политически въпроси и звуците от телефон също е възможно да ядосат малко под половината от колегите ви, особено онези, които не разбират много от майта или политика, или обратното, разбира се.



Почти 70% от жените и 62% от мъжете посочват, че използването на "all caps" (САМО ГЛАВНИ БУКВИ) е дразнещо и неприемливо.



Като страничен ефект от шумовете и липсата на място за уединение в отворените офиси, много служители провеждат значително по-малко комуникация лице в лице, което асоциализира работниците. И процентът е шокиращ - до 70% от хората признават за този проблем, отколкото когато те имат пространствени граници. Последните данни са от проучвания, публикувани наскоро от The Harvard Business School.



Следователно неблагоприятната работна среда насочва служителите към електронните комуникации, които могат да нараснат с използване до 50%, когато бизнесът премине към идеята за отворени работни пространства. Това преминаване на комуникацията в дигиталното пространство вероятно обяснява защо служителите възприемат толкова сериозно форматирането на текстове и потока на входящата си поща. Но и това е разбираемо.