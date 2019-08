Още снимки: test 9 милиардери, които напускат колежа и правят състояние Не е задължително човек да е бил част от Бръшляновата лига, за да стане милиардер. Някои от най-заможните хора изобщо не притежават дипломи, макар и не винаги поради липсата на опит.



Някои напускат колежа, за да отделят повече време на бизнес идеите си като изпълнителния директор на Facebook Марк Зукърбърг, докато други натрупват състоянието си дълго след напускане на учебните заведения, като основателя на Uber Травис Каланик. Тези милиардери напускат различни университети, от Harvard до University of California и The City College of New York.



Ето някои от милиардерите, напуснали университета, представени от Business Insider:



1. Ралф Лорън



Модният дизайнер Ралф Лорън отпада от колежа Baruch в The City College of New York.



79-годишният дизайнер основава едноименната си модна компания, като продава вратовръзки от чекмеджето на бюрото си, докато работи в офис в Емпайър Стейт Билдинг, според уебсайта на компанията.



Лорън има нетно богатство от 5,8 млрд. долара и завършва само 2 години от колежа.



2. Ян Кум



Съоснователят на WhatsApp и бивш изпълнителен директор Ян Кум отпада от San Jose State University.



Кум работи в Yahoo 9 години, преди да основе WhatsApp. Според Forbes 43-годишният компютърен програмист има нетнo богатство от 10 млрд. долара.



3. Марк Зукърбърг



Може би всички, или поне повечето от знаем историята на Зукърбърг в подробности. Все пак накратко - основателят и изпълнителен директор на Facebook напуска Harvard след втората си година, за да се съсредоточи над социалната мрежа.



Forbes пише, 35-годишният предприемач към момента притежава 66 милиарда долара.



4. Тед Търнър



Основателят на CNN Тед Търнър напуска Brown University малко преди завършването си, но не по свой избор.



Той е бил изключен от университета, защото позволява на приятелката си да живее с него в общежитието му. Въпреки злополучния край на студентството на Търнър, след няколко години университетът го награждава с почетни степени.



80-годишният богаташ има нетно богатство от 2,2 милиарда долара, изчислява Forbes.



5. Тай Уорнър



Уорнър, създателят на миниатюрните плюшени играчки Beanie Babies (Бийни Бейбис) отпада от Kalamazoo College през 1962 година, защото не може да си го позволи, пише Chicago Tribune. Той продължава като продава енциклопедии, работи като камериер и продава играчки за вече несъществуваща компания Dakin преди да създаде своята.



Forbes съобщава, че Уорнър притежава и няколко хотела, включително Four Seasons в Ню Йорк. Богатството му в момента възлиза на 2,6 млрд. долара.



6. Лари Елисън



Основателят на Oracle Лари Елисън отпада от два различни университета. Toй се записва в University of Илинойс, но отпада след втората си година, след като осиновителката му почива, пише Business Insider.



По-късно Елисън завършва един семестър в University of Chicago. Нетното му богатство според Forbes възлиза на 63 млрд. долара.



7. Бил Гейтс



След две години в Harvard, Бил Гейтс напуска университета, за да основе Microsoft.



През 2010 г. Harvard Crimson го нарича "най-успешният отпаднал студент на Harvard". Според Forbes 63-годишният предприемач сега притежава 102 млрд. долара.



8. Травис Каланик



Съоснователят и бивш главен изпълнителен директор на Uber Травис Каланик следва компютърно инженерство в UCLA преди да прекъсне, за да работи над вече несъществуващата търсачка Scour.



След като Scour фалира, той основава софтуерната компания Red Swoosh. Каланик я продава за 23 млн. долара през 2007 година. Той използва част от спечелените пари, за да прекара една година в пътуване по света, преди да основе Uber.



Според Forbes Травис притежава богатство на стойност 3,7 милиарда долара.



9. Майкъл Дел



Майкъл Дел - основателят на компютърната компания Dell - напуска The University of Texas в Остин, за да продава компютри.



Като студент той прекарва свободното си време като ремонтира компютри и ги продава от общежитието си. Спечелва 180 000 долара през първия месец от бизнеса си - през лятото след първата си година и повече не се връща в университета.



