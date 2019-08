Още снимки: test Рафа Надал предотврати инцидент с малко момченце в Ню Йорк Рафаел Надал помогна на малко момченце, което едва не бе задушено от тълпа фенове, борещи се да вземат автографи от тенис звездата в Ню Йорк по време на Откритото първенство на Щатите.



Детето също искаше да вземе автограф от испанеца, но другите запалянковци не му обърнаха внимание и силно го притиснаха към огражденията. Когато момченцето се изплаши и започна да плаче, бе забелязано от Надал, който го вдигна и пренесе в коридора за тенисисти. 18-кратният победител в турнири от Големия шлем успя да го успокои, като го милва по главата и лицето, а след това сложи своя подпис върху шапката му.



“Рафа, ти спаси моят син. Ти вече си негов кумир. Сега си и негов герой! Благодаря! Успех на Ю Ес Оупън”, написа бащата на момчето в Туитър. Испанецът стигна до трети кръг без загубен сет. В трети кръг той въобще не излезе на корта, тъй като австралиецът Танаси Кокинакис се отказа заради травма в дясното рамо. В следващия кръг Надал ще спори с корееца Хьон Чунг, който елиминира Фернандо Вердаско в драматичен мач с 1-6, 2-6, 7-5, 6-3, 7-6 (7-3)



Moments like these ????@rafanadal | #USOpen pic.twitter.com/FFWoDAiBaw — US Open Tennis (@usopen) 30 август 2019 г. Рафаел Надал помогна на малко момченце, което едва не бе задушено от тълпа фенове, борещи се да вземат автографи от тенис звездата в Ню Йорк по време на Откритото първенство на Щатите.Детето също искаше да вземе автограф от испанеца, но другите запалянковци не му обърнаха внимание и силно го притиснаха към огражденията. Когато момченцето се изплаши и започна да плаче, бе забелязано от Надал, който го вдигна и пренесе в коридора за тенисисти. 18-кратният победител в турнири от Големия шлем успя да го успокои, като го милва по главата и лицето, а след това сложи своя подпис върху шапката му.“Рафа, ти спаси моят син. Ти вече си негов кумир. Сега си и негов герой! Благодаря! Успех на Ю Ес Оупън”, написа бащата на момчето в Туитър. Испанецът стигна до трети кръг без загубен сет. В трети кръг той въобще не излезе на корта, тъй като австралиецът Танаси Кокинакис се отказа заради травма в дясното рамо. В следващия кръг Надал ще спори с корееца Хьон Чунг, който елиминира Фернандо Вердаско в драматичен мач с 1-6, 2-6, 7-5, 6-3, 7-6 (7-3) /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели