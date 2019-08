Още снимки: test Трансформацията, която предстои в сферата на киберсигурността Ново поколение компании за киберсигурност създават пазарна стойност за милиарди долари пред инвеститорите, тъй като бизнесът гледа все повече към облачните услуги и продукти за по-добра защита срещу зловредни и сложни атаки.



Okta Inc., Zscaler Inc. and Crowdstrike Holdings Inc. - и трите компании бележат голям растеж, а анализаторите са категорични и че това ще продължи, тъй като клиентите отделят повече ресурси за системи за сигурност, които функционират в облачните пространства.



Акциите на Okta и Zscaler през тази година имаха повече от 80% възвращаемост, а тези Crowdstrike се удвоиха повече от първичното си публично предлагане през юни, което го прави един от най-добре представящите се технически дебюти през 2019 година.



"Индустрията за киберсигурност е в разгара на мащабна трансформация - бюджетите за сигурност, които се отделят, все повече преминават към решения в облачното пространство", казва анализаторът на Cowen Ник Яко в интервю за Bloomberg.



Очаква се през 2019 година разходите за киберсигурност в глобален план да достигнат до 103,1 милиарда долара, което е с 9,4% повече от 2018 година. Прогнозата е на IDC.



И колкото повече гледаме напред, толкова повече осъзнаваме, че софтуерите вече работят именно в облачните пространства, тъй като характеристики като по-голяма мощност на обработката и актуализации в реално време се комбинират много по-лесно, осигурявайки по-добра защита.



Очаква се през 2020 година 38% от бюджетите за сигурност да "отидат в облаците", като за 2018 година този процент е бил 18%. Това стимулира търсенето на продукти като Okta, а междувременно компании, залагащи от време на традиционната защита - като Palo Alto Networks Inc. например - се надпреварват да нагодят и направят своите предложения по-привлекателни.



Очаква се Okta да отбележи ръст на приходите в размер на 39%, когато отчете финансовите си резултати за второто тримесечие в сряда, след затварянето на пазарите. Основана през 2009 година, базираната в Сан Франциско компания помага на клиентите си да управляват и осигуряват достъп на служителите си и техните клиенти до своите мрежи.



Инвеститорите вече активно следят посочените и други стартъпи, както и подробности за техните продукти.



Компаняита Zscaler със седалище в Сан Хосе, Калифорния, е основана през 2008 година. Тя предлага уеб базирана защитна стена за филтриране на интернет трафика. CrowdStrike, базирана в Сънивейл, защитава смартфоните и персоналните компютри на служителите, но не на ниво мрежа, а на ниво устройство.



