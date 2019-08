Още снимки: test Спортът по телевизията днес 12:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Бока Хуниорс - ЛДУ Кито, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес

12:05 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

12:10 BNT 3: Футбол: Швейцария - Англия - среща за 3-4 място на "УЕФА Лига на нациите"

12:30 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

12:50 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 4-и епизод /п/

13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

13:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - София Кенин (Mallorka Open, Майорка; WTA International - финал, повторение)

13:45 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

13:55 Eurosport 2: Футбол: Втора Бундеслига, Динамо - Санкт Паули, директно

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ

14:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 8-и епизод /п/

14:30 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

15:05 BNT 3: Волейбол: Пуерто Рико - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/

16:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Коринтианс, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Майнц 05, директно

16:30 BNT 4: Концерт на група "Д 2" със специалното участие на Любо Киров Празници на изкуствата "Аполония 2016"

17:00 BNT 3: Ритнитопковци документален филм за първите футболни клубове в България /1990 г./

17:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно

17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

18:00 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Катерин Макнали (Citi Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно

18:00 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Хофенхайм

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден, директно

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Борусия Дортмунд, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

19:50 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Камила Джорджи (Citi Open, Вашингтон; WTA International - финал, повторение)

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига, директно

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International - финал, повторение)

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/

21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден, директно

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Линкълн Сити - Евертън, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:50 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/ 12:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Бока Хуниорс - ЛДУ Кито, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес12:05 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп /п/12:10 BNT 3: Футбол: Швейцария - Англия - среща за 3-4 място на "УЕФА Лига на нациите"12:30 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор12:50 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 4-и епизод /п/13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден13:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - София Кенин (Mallorka Open, Майорка; WTA International - финал, повторение)13:45 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор13:55 Eurosport 2: Футбол: Втора Бундеслига, Динамо - Санкт Паули, директно14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - СПАЛ14:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 8-и епизод /п/14:30 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно14:30 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно15:05 BNT 3: Волейбол: Пуерто Рико - България - среща от олимпийския квалификационен турнир /мъже/16:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Коринтианс, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Майнц 05, директно16:30 BNT 4: Концерт на група "Д 2" със специалното участие на Любо Киров Празници на изкуствата "Аполония 2016"17:00 BNT 3: Ритнитопковци документален филм за първите футболни клубове в България /1990 г./17:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"18:00 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Катерин Макнали (Citi Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно18:00 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Хофенхайм19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Бреша19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден, директно19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Борусия Дортмунд, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно19:50 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Камила Джорджи (Citi Open, Вашингтон; WTA International - финал, повторение)19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига, директно21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International - финал, повторение)21:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден, директно21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Наполи21:50 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно23:00 Nova Sport: Футбол: Линкълн Сити - Евертън, мач от втори кръг за Карабао къп /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:50 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/ Днес+ Запази и Сподели