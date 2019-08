Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Петъчната музикална селекция тази седмица започваме с Джейсън Деруло и новата му песен "Too Hot". Парчето пристига във време, когато двуезичният хит "Mamacita" (с участието на Farruko) е във вихъра си, стигайки до номер едно в класацията Latin Digital Song Sales Chart.



След горещите ритми от Джейсън Деруло, продължаваме напред с артист, от когото очакваме нова музика от много време насам. Продуцентът, диджей и автор на песни Skrillex издаде първия си сингъл "Midnight hour" от две години насам, в които се беше отдал на творчески отпуск. В парчето участие взимат и две популярни имена - Boys Noize и Ty Dolla $ign.



Като стана дума за творчески отпуск, няма как да не споменем и още едно име, което се завръща на музикалната сцена след седем години мълчание. Нийл Йънг, заедно с помощта на Crazy Horse, успя да завърши новия си студиен албум Colorado, чиято премиера е предвидена за 25 октомври. Междувременно имаме възможност да чуем "Milky Way".



Няма как да пропуснем и пет пъти носителката на Грами - Миси Елиът, която изненада феновете си с нова колекция от песни, разкривайки своя нов кратък албум. Той включва забележителния нов сингъл "Throw It Back", придружен от ново видео, в което участва и Теяна Тейлър.



