Турция гледа към руски изтребители



Президент на Турция Тайип Ердоган призна, че вместо американските F-35 родината му се оглежда за сделка с руски изтребители Су-35 и Су-57, съобщи Reuters.



Според държавния глава Анкара не се притеснява какво ще се случи, ако не успее да купи F-35. Той отбеляза, че когато стане известно за решението на Вашингтон по отношение на F-35, турската страна ще предприеме собствени стъпки.



"Пазарът, на който можем да си осигурим това, от което се нуждаем, е голям", посочи Ердоган.



Попитан дали има възможност Турция да купи руски вместо американски изтребители, Ердоган отговори лаконично: "Защо не?"



По-рано беше съобщено, че Ердоган се е интересувал от най-новия руски изтребител МиГ-35 по време на посещението си в Авиационно-космическия салон MAKS в Москва.



По-рано пък стана ясно, че САЩ може да обмисли връщането на Турция към програмата за изтребители бомбардировачи от пето поколение F-35. По думите на американския министър на отбраната Марк Еспър обаче това идва с ултиматум - само ако Анкара се отърве от новите си противоракетни системи S-400, придобити от Русия.



"Говорих за това много ясно, публично и насаме в контакти с моите турски колеги: или F-35, или S-400. Не и двете. Не можете да го сложите в гаража ... Или единият, или другият", категорично заяви Еспър.



Преди дни стана ясно, че Турция вече получава и втората партида руски ПВО системи. Доставките ще приключат до месец.



Cлeд мнoгo?paтни зaплaxи oт cтpaнa нa CAЩ, пpeди по-малко от седмица Baшингтoн официално оттегли офертата си към Турция за системите за противоракетна отбрана PATRIOT.