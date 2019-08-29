Още снимки: test Шофьор се удря в дърво в край Балчик, чупи прешлен 36-годишен мъж е пострадал при катастрофа – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Пътното произшествие е станало на 28 август, около 6,20 ч., по пътя от град Балчик в посока местност „Тузлата”.



На място е установено, че поради движение с несъобразена скорост, лек автомобил „БМВ” с добричка регистрация, се е ударил в крайпътно дърво и се е преобърнал по таван. 36-годишният мъж от Каварна, който е управлявал автомобила, е настанен в болница „Св. Анна” във Варна, със счупен шиен прешлен, без опасност за живота.



Другите двама пътници в автомобила са прегледани и освободени за домашно лечение. На тримата участници в пътния инцидент са взети алкохолни проби. По случая е образувано досъдебно производство. 36-годишен мъж е пострадал при катастрофа – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Пътното произшествие е станало на 28 август, около 6,20 ч., по пътя от град Балчик в посока местност „Тузлата”.На място е установено, че поради движение с несъобразена скорост, лек автомобил „БМВ” с добричка регистрация, се е ударил в крайпътно дърво и се е преобърнал по таван. 36-годишният мъж от Каварна, който е управлявал автомобила, е настанен в болница „Св. Анна” във Варна, със счупен шиен прешлен, без опасност за живота.Другите двама пътници в автомобила са прегледани и освободени за домашно лечение. На тримата участници в пътния инцидент са взети алкохолни проби. По случая е образувано досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



