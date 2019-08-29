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Шофьор се удря в дърво в край Балчик, чупи прешлен

29.08.2019 17.30

36-годишен мъж е пострадал при катастрофа – съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. Пътното произшествие е станало на 28 август, около 6,20 ч., по пътя от град Балчик в посока местност „Тузлата”.

На място е установено, че поради движение с несъобразена скорост, лек автомобил „БМВ” с добричка регистрация, се е ударил в крайпътно дърво и се е преобърнал по таван. 36-годишният мъж от Каварна, който е управлявал автомобила, е настанен в болница „Св. Анна” във Варна, със счупен шиен прешлен, без опасност за живота.

Другите двама пътници в автомобила са прегледани и освободени за домашно лечение. На тримата участници в пътния инцидент са взети алкохолни проби. По случая е образувано досъдебно производство.

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