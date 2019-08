Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, трети ден

08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Черно море, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Португалия - Швейцария - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, трети ден

10:00 Nova Sport: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Марибор, първи плейофен мач за място в групите на Лига Европа /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лече

11:00 Film Plus: Тенис: София Кенин - Елизе Мертенс (Mallorka Open, Майорка; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

11:10 BNT 3: Волейбол: Франция - България - финал на европейското първенство за юноши до 17 г.

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, трети ден

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 3-ти епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 8-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - ЛАСК

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Лацио

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, трети ден

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

13:05 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Аманда Анисимова (Mallorka Open, Майорка; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Даниил Медведев - Давид Гофен, финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Линкълн Сити - Евертън, мач от втори кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АПОЕЛ Никозия

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

14:20 Film Plus: Тенис: Яфан Уан - Анастасия Севастова (Mallorka Open, Майорка; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, трети ден

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

15:45 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Барселона - Пари Сен Жермен " , документален филм

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Клуж

16:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Краснодар - Олимпиакос, втори плейоф

17:30 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

18:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - София Кенин (Mallorka Open, Майорка; WTA International - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

18:35 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден, директно

19:00 bTV Action: УЕФА Шампионска Лига - жребий за груповата фаза

19:00 Eurosport: Футбол: Шампионска лига, жребий, директно

19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Жребий

19:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 8-и епизод, директно

20:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден, директно

20:15 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 4-и епизод

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

20:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:15 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

21:15 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

21:15 Diema Sport: Футбол: Марибор - Лудогорец, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа, директно

21:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Рейнджърс - Легия, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Торино, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа, директно

22:20 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта

23:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:15 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)

23:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

23:40 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

23:40 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

WTA International - III четвъртфинал, повторение)15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, трети ден15:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор15:45 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Барселона - Пари Сен Жермен " , документален филм16:00 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Клуж16:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)16:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Краснодар - Олимпиакос, втори плейоф17:30 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"18:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - София Кенин (Mallorka Open, Майорка; WTA International - финал, повторение)18:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"18:35 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден, директно19:00 bTV Action: УЕФА Шампионска Лига - жребий за груповата фаза19:00 Eurosport: Футбол: Шампионска лига, жребий, директно19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Жребий19:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 8-и епизод, директно20:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден, директно20:15 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 4-и епизод20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус20:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:15 Nova Sport: Студио "Футбол", директно21:15 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно21:15 Diema Sport: Футбол: Марибор - Лудогорец, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа, директно21:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:45 Nova Sport: Футбол: Рейнджърс - Легия, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа, директно21:45 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Торино, плейофен мач реванш за място в групите на Лига Европа, директно22:20 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта23:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно23:15 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)23:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)23:40 Nova Sport: Студио "Футбол", директно23:40 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно23:40 Diema Sport: Футбол: Царско село - Берое, мач от efbet Лига /п/