Още снимки: test PornHub, The Dirtiest Porn Ever или как да почистим плажовете, гледайки порно Хората от PornHub са отявлени специалисти в две области - първата е ясна, а втората несъмнено е маркетингът.



През годините сайтът за възрастни е пускал какви ли не закачливи реклами и продукти, които са печелели вниманието дори на незаинтересованите към основната дейност на сайта потребители.



Наскоро PornHub отново ни шашна със способността си да измисля нестандартни идеи с последния си проект, носещ красивото име "The Dirtiest Porn Ever".



Проектът представлява кампания, която цели да образова широката аудитория по отношение на замърсяването на плажовете и океаните, и да даде възможност на потребителите да се включат в почистването на природата, докато гледат порно.



В сърцето на кампанията е клип с участието на известната в порно средите двойка Leolulu, които консумират любовта си насред притеснително мръсен плаж.



Докато главното действие се развива, около двойката можем да забележим няколко души с костюми с логото на PornHub, които старателно събират боклуци. Това си е една изцяло нова ера в порното на XXI век.



Клипът може да бъде намерен в страниците на сайта, като въведем името на проекта. Разбира се, това е кратко промо видео, което няма как да не грабне вниманието ни и да не ни накара да стигнем до пълното видео.



За всяко гледане на пълния клип PornHub ще дарява пари на организацията Ocean Polymers, която се занимава с почистване на плажове и океани по целия свят.



