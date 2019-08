Още снимки: test Aniventure Comic Con 2019, Скот Хана и какво ни е подготвил фестивалът тази година Кой е казал, че с приключването на лятото свършват забавните неща, които можем да правим или посетим. Даже напротив - сега се започва.



По традиция Aniventure Comic Con ще се проведе в средата на месец септември, а тази година датите са 14 и 15 септември.



И тази година събитията през двата дни на фестивала ще бъдат разделени в четири зали, в които ще се случват само яки неща. Ще има панели, в които ще можем да видим как на живо рисуват имена като Скот Хана и Уилям Симпсън. Първият е рисувал десетки комикси за Marvel и DC, докато Симпсън е отговорен за скицирането на всеки един епизод на Game of Thrones, както и за създаването на някои от най-впечатляващите създания в сериала.



Докато сме на тема рисуване, не бива да забравяме да споменем, че на Aniventure Comic Con ще присъстват българските илюстратори, стоящи зад персонажите на киселия заек Спас и неговият приятел Тони Патето. Ще можем да видим и Неда Малчева, която чрез илюстрациите си показва ежедневието на една майка.



Феновете на Game of Thrones няма как да не помнят първият меч на Браавос - Сирио Форел (Милтос Йеролему). Добрата новина е, че той ще бъде един от специалните гости на Aniventure Comic Con тази година. Той ще има специален панел, на който ще показва завидните си умения с меч в ръка.



Наталия Тена ("Хари Потър", Game of Thrones), Девон Мъри ("Хари Потър") и Сам Джоунс ("Флаш Гордън") също ще бъдат сред специалните гости на фестивала.



Разбира се, няма да мине без K-Pop шоу, Cosplay конкурсите и безграничните забавления, които предлага гейминг залата на Aniventure Comic Con.