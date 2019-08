Още снимки: test The Irishman, Netflix, кога ще видим филма и каква ще бъде продължителността му Ако трябва да бъде честни, филмите, които очакваме с нетърпение до края на годината, не са много. The Irishman обаче определено попада в списъка.



Основните причини са две. Първата е, че режисьор на филма е Мартин Скорсезе, а втората - че в актьорския състав намираме живи легенди като Робърт де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши.



Към вече казаното като прибавим, че Netflix са похарчили над 160 милиона долара за The Irishman, нещата стават още по-обещаващи. Стрийминг платформата не крие, че именно с този филм иска да щурмува Оскарите и да повтори, а защо не и да надмине постиженията на "Рома" на Алфонсо Куарон от тази година.



Вече говорихме, че изпитват известни проблеми с договорката за разпространението на филма по кината, което е едно от задължителните условия, за да се бори за Оскар.



Изгледа обаче, че до споразумение се е стигнало, защото Netflix обявиха кога ще видим филма. The Irishman ще се завъти по избрани кина в САЩ от 1 ноември. В Netflix пък го очакваме на 27 ноември.



Вече нямаме търпение, а от Collider разбрахме, че насладата от това да гледаме The Irishman ще продължи доста дълго. Според информация от кинофестивала в Ню Йорк, където филмът ще направи премиерата си, продължителността на The Irishman ще бъде 210 минути. Иначе казано - три часа и половина.



Това ни провокира да направим кратка проверка в IMDb и се оказа, че The Irishman влиза в топ 10 на филмите с най-голяма продължителност.



На някои хора може да им се струва много, но ние лично сме готови да стоим и четири часа пред екрана, за да видим какво са сътворили Скорсезе и компания. Ако трябва да бъде честни, филмите, които очакваме с нетърпение до края на годината, не са много. The Irishman обаче определено попада в списъка.Основните причини са две. Първата е, че режисьор на филма е Мартин Скорсезе, а втората - че в актьорския състав намираме живи легенди като Робърт де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши.Към вече казаното като прибавим, че Netflix са похарчили над 160 милиона долара за The Irishman, нещата стават още по-обещаващи. Стрийминг платформата не крие, че именно с този филм иска да щурмува Оскарите и да повтори, а защо не и да надмине постиженията на "Рома" на Алфонсо Куарон от тази година.Вече говорихме, че изпитват известни проблеми с договорката за разпространението на филма по кината, което е едно от задължителните условия, за да се бори за Оскар.Изгледа обаче, че до споразумение се е стигнало, защото Netflix обявиха кога ще видим филма. The Irishman ще се завъти по избрани кина в САЩ от 1 ноември. В Netflix пък го очакваме на 27 ноември.Вече нямаме търпение, а от Collider разбрахме, че насладата от това да гледаме The Irishman ще продължи доста дълго. Според информация от кинофестивала в Ню Йорк, където филмът ще направи премиерата си, продължителността на The Irishman ще бъде 210 минути. Иначе казано - три часа и половина.Това ни провокира да направим кратка проверка в IMDb и се оказа, че The Irishman влиза в топ 10 на филмите с най-голяма продължителност.На някои хора може да им се струва много, но ние лично сме готови да стоим и четири часа пред екрана, за да видим какво са сътворили Скорсезе и компания. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели