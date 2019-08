Още снимки: test Майли Сайръс, VMAs и татуировката по случай раздялата ? с Лиъм Хемсуърт Доста се изговори за раздяла между Майли Сайръс и Лиъм Хемсуърт. В крайна сметка така и не знаем каква е истинската причина за нея.



Теориите са много, като в центъра им е тази, че Майли е изневерила на Лиъм. Самата тя вече отрече тези обвинения. Каквото и да се е случило между двамата, ясно е, че изпълнителката не го преживява лесно.



Вече обърнахме внимание на татуировката, с която Майли се сдоби след посещението си в Италия, което също беше много обсъждано - заради близките ? отношения с Кейтлин Картър.



А след музикалните награди MTV VMAs феновете на изпълнителката отново имаха повод да я обсъждат. Причината е, че наблюдателни журналисти забелязаха нова татуировка на лявата ръка на Майли Сайръс.



Тя е под формата на надпис и гласи: "My head was feeling scared, but my heart was feeling free" ("Главата ми се чувстваше изплашена, но сърцето ми се чувстваше свободно"). Според списание People това е цитат от песента на Pixies - "The Thing".



Татуировката е направена от Уинтър Картър, който е отговорен за татуировките и на други звезди. Самият той сподели снимка на татуса и написа, че винаги се радва, когато види Майли.