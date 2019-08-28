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Арестуваха 40-годишен в Благоевград, хвърлил по полицай тротоарна плочка

28.08.2019 12.16

Полицейски служител е пострадал при реагиране на сигнал в село Дъбница, община Гърмен. Това съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Вчера около обяд в РУ - Гоце Делчев е постъпил сигнал за лице, хвърлящо камъни по шивашки цех.

При пристигане на място е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от селото, който отправя заплахи и псувни към служителите на реда и е хвърлил по тях тротоарна плочка.

Един от полицейските служители е с леки наранявания. Извършителят на деянието е задържан и е съпроводен за лечение в Център за психично здраве - Благоевград. За случая е уведомена Районна прокуратура - Гоце Делчев.

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