Още снимки: test Арестуваха 40-годишен в Благоевград, хвърлил по полицай тротоарна плочка Полицейски служител е пострадал при реагиране на сигнал в село Дъбница, община Гърмен. Това съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Вчера около обяд в РУ - Гоце Делчев е постъпил сигнал за лице, хвърлящо камъни по шивашки цех.



При пристигане на място е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от селото, който отправя заплахи и псувни към служителите на реда и е хвърлил по тях тротоарна плочка.



Един от полицейските служители е с леки наранявания. Извършителят на деянието е задържан и е съпроводен за лечение в Център за психично здраве - Благоевград. За случая е уведомена Районна прокуратура - Гоце Делчев. Полицейски служител е пострадал при реагиране на сигнал в село Дъбница, община Гърмен. Това съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Вчера около обяд в РУ - Гоце Делчев е постъпил сигнал за лице, хвърлящо камъни по шивашки цех.При пристигане на място е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от селото, който отправя заплахи и псувни към служителите на реда и е хвърлил по тях тротоарна плочка.Един от полицейските служители е с леки наранявания. Извършителят на деянието е задържан и е съпроводен за лечение в Център за психично здраве - Благоевград. За случая е уведомена Районна прокуратура - Гоце Делчев. Днес+ Запази и Сподели



