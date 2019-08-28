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Държавният военен шампионат по волейбол започна във Варна

28.08.2019 09.44

Днес в Пункт за базиране Варна с официална церемония беше открит Държавния военен шампионат по волейбол.

В надпреварата се включват отбори от военно формирование 32990-Пловдив, военно формирование 34750-Карлово, военно формирование 24150-Стара Загора, военно формирование 48940-София, сборни отбори на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Военна полиция, Национален военен университет “Васил Левски” и Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”.

За пети пореден път домакин на шампионата е Пункт за базиране Варна.

Началото на състезанията бе дадено лично от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. /moreto.net

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