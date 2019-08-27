Още снимки: test 15-годишно момче се удави в Царево, спасяват приятеля му 15-годишно момче се е удавило в Царево в ранния следобед днес, съобщи за "24 часа" говорителят на полициятa Цветелина Рандева.



Фаталният инцидент станал в местността Боруна, където по първоначална информация загиналото момче е скачало от скали със свои приятели.



В безпомощно състояние в морето се оказали двама младежи, единият бил спасен, но 15-годишното момче от Царево се удавило. Той е местен младеж, уточниха от полицията.



В момента полицията е на място и прави оглед на района. 15-годишно момче се е удавило в Царево в ранния следобед днес, съобщи за "24 часа" говорителят на полициятa Цветелина Рандева.Фаталният инцидент станал в местността Боруна, където по първоначална информация загиналото момче е скачало от скали със свои приятели.В безпомощно състояние в морето се оказали двама младежи, единият бил спасен, но 15-годишното момче от Царево се удавило. Той е местен младеж, уточниха от полицията.В момента полицията е на място и прави оглед на района. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели



