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15-годишно момче се удави в Царево, спасяват приятеля му

27.08.2019 18.39

15-годишно момче се е удавило в Царево в ранния следобед днес, съобщи за "24 часа" говорителят на полициятa Цветелина Рандева.

Фаталният инцидент станал в местността Боруна, където по първоначална информация загиналото момче е скачало от скали със свои приятели.

В безпомощно състояние в морето се оказали двама младежи, единият бил спасен, но 15-годишното момче от Царево се удавило. Той е местен младеж, уточниха от полицията.

В момента полицията е на място и прави оглед на района. /24chasa.bg

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