Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

09:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Филаделфия Юниън - Ди Си Юнайтед

11:20 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

11:30 BNT 3: Европейски игри Минск 2019: Баскетбол 3х3 - финали

12:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Ашли Барти (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Наполи

12:05 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

12:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

12:45 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Франция - Испания - финал

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

13:40 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Юлия Гьоргес (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Лийдс Юнайтед, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан

14:50 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:20 BNT 3: Историята на ФИБА - Световна купа по баскетбол

16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Понеделнишки обзор

17:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Марибор, първи плейофен мач за място в групите на Лига Европа /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

17:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, втори ден, директно

17:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Шалке 04 - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:30 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Елена Рибакина (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал, повторение)

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 7-и епизод /п/

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, втори ден, директно

19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Апоел Тел Авив - Аякс, първи плейоф

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Роджърс Къп, Монреал Даниил Медведев - Рафаел Надал, финал

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Леганес - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена Звезда - Йънг Бойс, втори плейоф

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Краснодар - Олимпиакос, втори плейоф ???

22:00 Max Sport 1: Тенис: WTA, Бронкс Финал

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Витоша, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"