Още снимки: test Софийският университет спечели нов проект за мобилност за 256 555 евро по програмата "Еразъм+" Софийският университет "Св. Климент Охридски" спечели нов проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+", наречен "Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави" за академичните 2019/2021 години. Това съобщиха от висшето училище.



Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 38 студентски и 42 преподавателски мобилности /посещения/ с общ бюджет от 256 555 евро.



Мобилностите са предвидени по договори на осем факултета от Софийския университет. Това са Биологическият факултет, Факултетът по класически и нови филологии, Факултетът по педагогика, Геолого-географският факултет, Историческият факултет, Факултетът по математика и информатика, Философският факултет и Факултетът по славянски филологии.



Те ще имат партньорства с 18 университета от 13 държави, които са извън Европейския съюз - Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Индонезия, Кабо Верде, Казахстан, Мавриций, Мароко, Тайланд, Тунис, Украйна и Япония. Софийският университет "Св. Климент Охридски" спечели нов проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+", наречен "Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави" за академичните 2019/2021 години. Това съобщиха от висшето училище.Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 38 студентски и 42 преподавателски мобилности /посещения/ с общ бюджет от 256 555 евро.Мобилностите са предвидени по договори на осем факултета от Софийския университет. Това са Биологическият факултет, Факултетът по класически и нови филологии, Факултетът по педагогика, Геолого-географският факултет, Историческият факултет, Факултетът по математика и информатика, Философският факултет и Факултетът по славянски филологии.Те ще имат партньорства с 18 университета от 13 държави, които са извън Европейския съюз - Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Индонезия, Кабо Верде, Казахстан, Мавриций, Мароко, Тайланд, Тунис, Украйна и Япония. Днес+ Запази и Сподели



