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Софийският университет спечели нов проект за мобилност за 256 555 евро по програмата "Еразъм+"

26.08.2019 19.32

Софийският университет "Св. Климент Охридски" спечели нов проект за кредитна мобилност по програмата "Еразъм+", наречен "Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави" за академичните 2019/2021 години. Това съобщиха от висшето училище.

Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 38 студентски и 42 преподавателски мобилности /посещения/ с общ бюджет от 256 555 евро.

Мобилностите са предвидени по договори на осем факултета от Софийския университет. Това са Биологическият факултет, Факултетът по класически и нови филологии, Факултетът по педагогика, Геолого-географският факултет, Историческият факултет, Факултетът по математика и информатика, Философският факултет и Факултетът по славянски филологии.

Те ще имат партньорства с 18 университета от 13 държави, които са извън Европейския съюз - Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Индонезия, Кабо Верде, Казахстан, Мавриций, Мароко, Тайланд, Тунис, Украйна и Япония.

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