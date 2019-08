Още снимки: test Нови дарения за отделението по детска хирургия на МБАЛ "Света Анна" Отделението по детска хирургия на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, получи нови дарения от Варненското Сдружение „Аз Вярвам и Помагам”, което от години организира благотворителни събирания на пластмасови капачки за рециклиране.



Лично Д-р Антон Станев – зам. директор МБАЛ „Св. Анна - Варна” и Д-р Румен Христов – началник отделение детска хирургия МБАЛ „Св. Анна - Варна” приеха с голяма радост и вълнения 3 броя помпи за инфузионна терапия от най-висок клас и пациентен монитор.



1. Инфузионните помпи, които бяха доставени са 2 бр. Перфузори Compact Plus и 1 бр. инфузомат Compact Plus от последно поколение на водещия германски производител Б.Браун Мелзунген АГ. Тази специфична медицинска апаратура обезпечава процеса на инфузионна терапия и дава възможност за коректно дозиране на обема и скоростта на вливане при различни медикаменти в големи и малки обеми. Същевременно с това гарантира прецизността на скоростта при вливане и дозиране на медикаменти, увеличава нивото на сигурност и обезпечава профила на безопасност при терапията на интензивните пациенти от отделението през цялото денонощие.



2. Пациентен монитор предназначен за операционни зали, реанимации и интензивни отделения подходящ както за новородени, така и за възрастни пациенти. Снабден е със софтуер осигуряващ статистически анализ и с вградени специализирани мониторни режими за новородени деца и възрастни пациенти с изчесления на ЕКГ, Импендансно дишане, пулсова оксиметрия с анти-интерферентен алгоритъм, неинвазивно кръвно налягане и други;



До този момент общото количество пластмасови капачки, които са събрани и предадени за рециклиране са над 91 000 кг и дарени 11 медицински апарата. Следващото голямо благотворително събиране на капачки в помощ на децата ще бъде само след месец на 28.09.2019г. (Събота) от 09:00ч до 16:00ч на площада пред Катедрален храм "Св. Успение богородично", град Варна под надслов "Празник на рециклирането "Аз Вярвам и Помагам 3".