Спортът по телевизията днес

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта

09:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

10:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Орландо Сити - Атланта Юнайтед

10:00 Max Sport 1: Тенис: WTA, Бронкс Финал

10:50 Film Plus: Тенис: Циан Уан - Винъс Уилямс (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

11:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Динамо Загреб - Розенборг

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:15 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Кристина Плишкова (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън Финал

12:45 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

13:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от efbet Лига /п/

13:35 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

13:40 Film Plus: Тенис: Патра Мартич - Елена Остапенко (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

14:00 Nova Sport: Футбол: Скънторп Юнайтед - Дарби Каунти, мач от първи кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Цървена звезда

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

14:50 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

15:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

15:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - Берое, мач от efbet Лига /п/

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Краснодар

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Наполи

16:15 Film Plus: Футбол: Алавес - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, групова фаза, обзор

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

17:10 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, мъже

17:50 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Паулиньо от сърце" , документален филм

18:00 Travel Channel: Екстремни RV каравани (Series 1): Мобилното имение на групата Пери, Биг Дог Флексибъл на Лено и Таймлес Еърстрийм (Episode 4)

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:30 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)

18:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Клуж - Славия Прага, първи плейоф

19:10 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

20:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от efbet Лига, директно

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - повторение)

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лече

22:00 TV+: Футбол: Леганес - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

