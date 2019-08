Още снимки: test Златото поскъпна рекордно Цената на златото за унция скочи с 1,34%, за да поскъпне рекордно спрямо 12 април 2013 г. Благородният метал се търгуваше за 1547,60 долара за унция в 12:20 ч. ET, съобщи АП.



Междувременно среброто се повиши с 1,49% до $ 17,70 за унция минута по-късно. Това е рекорд от септември 2017 г. Платината поскъпна с 0,38% до 860,77 долара. Паладият пък загуби само 0,09% до $ 1,460.86 в 12:19 ч. ET. Цената на златото за унция скочи с 1,34%, за да поскъпне рекордно спрямо 12 април 2013 г. Благородният метал се търгуваше за 1547,60 долара за унция в 12:20 ч. ET, съобщи АП.Причината за поскъпването на златото е търговската война между САЩ и Китай, която продължава да ескалира.Междувременно среброто се повиши с 1,49% до $ 17,70 за унция минута по-късно. Това е рекорд от септември 2017 г. Платината поскъпна с 0,38% до 860,77 долара. Паладият пък загуби само 0,09% до $ 1,460.86 в 12:19 ч. ET.