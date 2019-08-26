Още снимки: test Висока опасност за пожари в 11 области Екстремален индекс за пожароопасност е в сила в 11 области у нас в понеделник.



Индексът обхваща територии от областите София, София - град, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Благоевград и Ловеч, съобщават от НИМХ.



Много голям индекс за пожароопасност има в други участъци от същите региони, както и в части от областите Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.



Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони. Екстремален индекс за пожароопасност е в сила в 11 области у нас в понеделник.Индексът обхваща територии от областите София, София - град, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Благоевград и Ловеч, съобщават от НИМХ.Много голям индекс за пожароопасност има в други участъци от същите региони, както и в части от областите Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони. Днес+ Запази и Сподели



