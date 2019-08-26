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Висока опасност за пожари в 11 области

26.08.2019 08.08

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила в 11 области у нас в понеделник.

Индексът обхваща територии от областите София, София - град, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Благоевград и Ловеч, съобщават от НИМХ.

Много голям индекс за пожароопасност има в други участъци от същите региони, както и в части от областите Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

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