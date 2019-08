Още снимки: test Дипломите, които носят най-високи заплати в САЩ Студентите избират своите специалности в колежа въз основа на много фактори, но с високите такси и студентските заеми се набляга не само върху това какви ще са бъдещите им заплати, но и върху дългосрочните перспективи в избраната от тях област.



Новите проучвания могат да им помогнат да направят по-информиран избор, очертавайки потенциалните заплати в различни области на обучение.



Kaто част от своя годишен доклад, PayScale анализира данни на завършилите повече от 2500 учебни заведения, за да изследва колко печелят те в началото и по средата на своята кариера. Идентифицират се и специалностите, от които се печели най-много и се анкетират служителите дали смятат, че работата им прави света по-добро място, пише CNBC.



За студентите, които се тревожат за продължителността на избраната си кариера, oсобено като се има предвид темпото на промяна на пазара на труда и дигиталната ера, в която се намираме, проучванията разглеждат и прогнозите за растеж в различни професии.



"Изследванията показват, че в много отношения няма значение къде учите", казва Джон Маркус, редактор в The Hechinger Report . "Kаква специалност избирате има по-голямо влияние върху бъдещата ви заплата и успехите ви в кариерата."



Ето ги и 10-те най-високо платени специалности според PayScale:



10. Аеронавтика и космонавтика



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 73 100 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 131 600 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 59%



9. Фармация



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 79 600 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 132 500 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 77%



8. Бизнес анализ



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 57 200 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 133 200 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 50%



7. Електроенергетика



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 72 400 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 134 700 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 63%



6. Актюерска математика



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 63 300 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 135 100 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 46%



5. Политическа икономия



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 57 600 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 136 200 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 38%



4. Операционни изследвания



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 77 900 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 137 100 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 48%



3. Приложна икономика и управление



Средна заплата за възпитаници с 0-5 години опит: 58 900 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 140 000 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 69%



2. Електротехника и компютърни науки



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 88 000 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 142 200 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 44%



1. Нефтотехника



Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 94 500 долара



Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 176 900 долара



Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 72%



Както и в предишните години STEM полето (science, technology, engineering and mathematics) наука, технологии, инженерство и математика на специалности доминира в най-високо платените. Но Сударшан Сампат, директор на изследователската работа в PayScale, подчертава, че студентите трябва да помислят внимателно за това, което искат да спечелят от дипломата си, а не да следват дадена специалност само заради високата заплата.



Друг важен фактор е и как чувствате професията си. Проучването сочи, че "най-значимите" професии според анкетираните са в областта на цитотехнологията (свързана с откриването на рак) и специалното образование в ранна детска възраст, въпреки че при тези специалности средните заплати са значително по-ниски, съответно около 73 000 долара и 50 600 долара. Студентите избират своите специалности в колежа въз основа на много фактори, но с високите такси и студентските заеми се набляга не само върху това какви ще са бъдещите им заплати, но и върху дългосрочните перспективи в избраната от тях област.Новите проучвания могат да им помогнат да направят по-информиран избор, очертавайки потенциалните заплати в различни области на обучение.Kaто част от своя годишен доклад, PayScale анализира данни на завършилите повече от 2500 учебни заведения, за да изследва колко печелят те в началото и по средата на своята кариера. Идентифицират се и специалностите, от които се печели най-много и се анкетират служителите дали смятат, че работата им прави света по-добро място, пише CNBC.За студентите, които се тревожат за продължителността на избраната си кариера, oсобено като се има предвид темпото на промяна на пазара на труда и дигиталната ера, в която се намираме, проучванията разглеждат и прогнозите за растеж в различни професии."Изследванията показват, че в много отношения няма значение къде учите", казва Джон Маркус, редактор в The Hechinger Report . "Kаква специалност избирате има по-голямо влияние върху бъдещата ви заплата и успехите ви в кариерата."Ето ги и 10-те най-високо платени специалности според PayScale:10. Аеронавтика и космонавтикаСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 73 100 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 131 600 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 59%9. ФармацияСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 79 600 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 132 500 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 77%8. Бизнес анализСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 57 200 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 133 200 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 50%7. ЕлектроенергетикаСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 72 400 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 134 700 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 63%6. Актюерска математикаСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 63 300 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 135 100 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 46%5. Политическа икономияСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 57 600 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 136 200 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 38%4. Операционни изследванияСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 77 900 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 137 100 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 48%3. Приложна икономика и управлениеСредна заплата за възпитаници с 0-5 години опит: 58 900 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 140 000 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 69%2. Електротехника и компютърни наукиСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 88 000 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 142 200 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 44%1. НефтотехникаСредна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 94 500 долараСредна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 176 900 долараПроцент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 72%Както и в предишните години STEM полето (science, technology, engineering and mathematics) наука, технологии, инженерство и математика на специалности доминира в най-високо платените. Но Сударшан Сампат, директор на изследователската работа в PayScale, подчертава, че студентите трябва да помислят внимателно за това, което искат да спечелят от дипломата си, а не да следват дадена специалност само заради високата заплата.Друг важен фактор е и как чувствате професията си. Проучването сочи, че "най-значимите" професии според анкетираните са в областта на цитотехнологията (свързана с откриването на рак) и специалното образование в ранна детска възраст, въпреки че при тези специалности средните заплати са значително по-ниски, съответно около 73 000 долара и 50 600 долара. /money.bg Днес+ Запази и Сподели