6 успешни предприемачи разкриват какво биха направили с последните си спестявания Дори когато ни се струва, че сме спестили достатъчно средства, могат да се случат хиляди неща и те да рязко да намалеят. Различните хора биха предприели различни стратегии за справяне със ситуацията. Интересно е обаче какво биха направили успешните предприемачи, от които се очаква, че трябва да имат добро управление над финансите си.



CNBC пита няколко успешни бизнеси лидери и консултанти от The Oracles (oрганизацията, в която са едни от най-успешните предприемачи и изпълнителни директори) какво биха направили, ако парите им рязко намалят. Някои от отговорите им може да ви изненадат, пише CNBC.



1. "Бихме ги дали за дигитален маркетинг"



"Бихме похарчили последните си няколко долара за дигитален маркетинг. Instagram е по-ценен (и по-достъпен) от всеки магазин по скъпите и известни улици. С дигиталното си присъствие, вие говорите с клиентите си като управлявате по-добре съобщенията на компанията си, изображенията, промоциите си, емоцията, която искате да придадете и др."



- Емили Кърънт и Мерит Елиът, съоснователи и креативни директори на глобалната лайфстайл марка Emily + Meritt и линията за дамско облекло THE GREAT



2. "Бих ги спестил за пенсионирането си"



"Моята бизнес мисия е да помагам на американците да пестят, за да имат сигурно и спокойно пенсиониране. Вероятно ще бъда уволнен, ако не успея да направя същото за себе си и семейството си. Така че бих добавил последните си пари към спестяванията ми до момента.



Аз съм на принципа, че не трябва да се пести просто за ""черни дни"". Трябва да сме наясно, че пенсионирането не е краят, а само началото. Това не значи, че ще спра да работя и да бъда ръководен от мисията си. Но моята дефиниция за свободата е да работя, защото искам, а не защото трябва."



- Том Зиганер, основател и главен изпълнителен директор на America's Best 401K, който помага на клиентите си да пестят по правилния начин



3. "Бих задържала парите"



"Първият ми съвет е: Не допускайте да останете без пари. Докато развивахме бизнеса си, съпругът ми и аз останахме фокусирани върху приходите и печалбите, които смятам, че са от ключово значение за успеха ни.



Но ако останем с последните си няколко долара определено не бих ги изхарчила. Ще анализирам ситуацията и ще ги насоча към това да ми доведат приходи."



- Марла Бек, съосновател и изпълнителен директор на Bluemercury, придобита от Macy's за 210 млн. долара, създател на козметичните марки M-61 Skincare и Lune + Aster



4. "Бих си поръчал хубав костюм"



"Когато започнах от нулата и погледнах сериозно на кариерата си си купих хубав костюм. Забелязах, че когато съм добре облечен, хората веднага ми гласуват по-голямо доверие , а аз се чувствам уверен при всяка среща. Независимо дали ни харесва или не, дрехите и външният вид са от значение.



Въпреки че мнозина смятат това за повърхностно, трябва винаги да изглеждате по възможно най-добрия начин. Това кара хората да се чувстват уверени да правят бизнес с вас."



- Питър Хернандез, президент за Западния регион в Douglas Elliman; основател и президент на Teles Properties



5. "Бих инвестирал в недвижими имоти"



"Ако загубя много от парите си бих инвестирал в земя или имоти, които да ми осигурят финансова стабилност. След това бих ги отдал под наем, използвайки доходите за изплащане на финансовите си задължения, а останалата част да спестя и реинвестирам.



Хубавото при недвижимите имоти е, че не е нужно да харчите собствените си пари, за да инвестирате в тях. Може да вземете назаем, да намерите стабилен финансов партньор или да привлечете частни средства.



Когато ви свършват парите, трябва да се стараете да маскимизирате тяхната стойност. Когато си поставите цел, заобиколeте се с позитивизъм и визуализирайте успеха си, един долар може да направи всичко различно."



- Андрес Пира, брокер, основател и изпълнителен директор на Blue Horizon Developments



6. "Бих ги инвестирал във Facebook реклама"



"През последните пет години никой рекламен канал не е осигурил по-добра или последователна възвръщаемост на инвестициите от Facebook. С тяхното специфичнo таргетиране можем да спечелим приходи от 10 до 15 долара за всеки 1 изразходван долар.



Това е една от най-добрите стратегии, които сме пробвали за бизнеса си.



Ключът е да насочите правилно трафика си към точната група, на която да продавате. Не губете толкова време в това да изграждате бранда си.



Ако повече компании разберат това, те ще могат да генерират печалби от първата инвестиция и няма да зависят от външно финансиране."



/money.bg