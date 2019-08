Още снимки: test Peaky Blinders, Килиън Мърфи и какво ни е подготвил пети сезон на сериала Не са много сериалите, за които можем да кажем, че са ни обсебили. Peaky Blinders обаче определено държи челната позиция.



За тези, които все още не са чували за него, или пък са, но не са го гледали, трябва да кажем, че сериалът е наистина добър и все още търсим човек, на когото видяното да не му е харесало.



Една от причините Peaky Blinders да спечели много фенове е невероятната работа на създателя и сценарист на сериала - Стивън Найт. Той умело преплита драмата с екшън и е изгражда персонажите по невероятен начин.



Прекрасният пример за това е Томи Шелби (Килиън Мърфи е роден за тази роля), който събира симпатиите ни с всяка изминала минута. Със започването си сериалът ни показа каква е обстановката в Бирмингам малко след края на Първата световна война.



Зрелите мъже от семейство Шелби - Томи, Артър и Джон, са се завърнали от фронта, но у тях не е останал и помен от предишните им личности. Най-добре това се вижда у Томи, който за няколко години, използвайки прозорливия си ум и безрезервната подкрепа на семейството си, успя да превърне Peaky Blinders от банда рекетьори в организация със законен бизнес.



Разбира се, не всичко е законно, а и това, което е, също не е постигнато много чисто, но стратегиите на Томи Шелби винаги сработват. Тази вечер по BBC One ще бъде излъчен първият епизод от пети сезон на сериала. До този момент получихме трейлър, който ни показа как ще бъде атмосферата в новата глава от историята на семейство Шелби.



Както знаем от края на четвърти сезон, Томи влезе в политиката. "We own the ropes, who's gonna hang us now" (Ние притежаваме въжетата. Кой ще ни обеси сега) е репликата на Томи, която не можем да си избием от главите. Очевидно животът на политик ще открие пред него много нови възможности, от които той, разбира се, умело ще се възползва.



Нещата обаче няма да бъдат толкова прости, а това става ясно от кратък откъс от новия сезон, разпространен от BBC One. Действието в пети сезон ще се развива в края на 30-те години на миналия век, когато фашизмът започва да набира все по-голяма скорост.



Това определено ще е проблем за Томи и семейството му, защото добре знаем, че произхождат от цигански род, което не се връзва с вижданията на фашистите. От видеото виждаме, че някой отново иска смъртта на Томи Шелби, като му е устроил доста неприятна изненада, която включва много мини.



Видеото приключва с тичащия син на Томи, който бърза да му съобщи, че някой го търси по телефона. Дето обаче изобщо не подозира, че се отправя към минирана територия. Определено вече нямаме и грам търпение, за да видим какво ни е подготвил петият сезон на Peaky Blinders.



Ще има и нови попълния, които ще се погрижат да направят преживяването още по-добро. Сред тях са Аня Тейлър-Джой, която ще влезе в ролята на Джина - новата приятелка на Майкъл (Фин Кол) и Сам Клафлин, който ще изиграе лидерът на фашистката партия във Великобритания Осуалд Моузли.



Имаме още една превъзходна новина. Тя е, че в понеделник, 26 август, ще бъде излъчен вторият епизод на сезона - само ден след премиерата на първия. Не са много сериалите, за които можем да кажем, че са ни обсебили. Peaky Blinders обаче определено държи челната позиция.За тези, които все още не са чували за него, или пък са, но не са го гледали, трябва да кажем, че сериалът е наистина добър и все още търсим човек, на когото видяното да не му е харесало.Една от причините Peaky Blinders да спечели много фенове е невероятната работа на създателя и сценарист на сериала - Стивън Найт. Той умело преплита драмата с екшън и е изгражда персонажите по невероятен начин.Прекрасният пример за това е Томи Шелби (Килиън Мърфи е роден за тази роля), който събира симпатиите ни с всяка изминала минута. Със започването си сериалът ни показа каква е обстановката в Бирмингам малко след края на Първата световна война.Зрелите мъже от семейство Шелби - Томи, Артър и Джон, са се завърнали от фронта, но у тях не е останал и помен от предишните им личности. Най-добре това се вижда у Томи, който за няколко години, използвайки прозорливия си ум и безрезервната подкрепа на семейството си, успя да превърне Peaky Blinders от банда рекетьори в организация със законен бизнес.Разбира се, не всичко е законно, а и това, което е, също не е постигнато много чисто, но стратегиите на Томи Шелби винаги сработват. Тази вечер по BBC One ще бъде излъчен първият епизод от пети сезон на сериала. До този момент получихме трейлър, който ни показа как ще бъде атмосферата в новата глава от историята на семейство Шелби.Както знаем от края на четвърти сезон, Томи влезе в политиката. "We own the ropes, who's gonna hang us now" (Ние притежаваме въжетата. Кой ще ни обеси сега) е репликата на Томи, която не можем да си избием от главите. Очевидно животът на политик ще открие пред него много нови възможности, от които той, разбира се, умело ще се възползва.Нещата обаче няма да бъдат толкова прости, а това става ясно от кратък откъс от новия сезон, разпространен от BBC One. Действието в пети сезон ще се развива в края на 30-те години на миналия век, когато фашизмът започва да набира все по-голяма скорост.Това определено ще е проблем за Томи и семейството му, защото добре знаем, че произхождат от цигански род, което не се връзва с вижданията на фашистите. От видеото виждаме, че някой отново иска смъртта на Томи Шелби, като му е устроил доста неприятна изненада, която включва много мини.Видеото приключва с тичащия син на Томи, който бърза да му съобщи, че някой го търси по телефона. Дето обаче изобщо не подозира, че се отправя към минирана територия. Определено вече нямаме и грам търпение, за да видим какво ни е подготвил петият сезон на Peaky Blinders.Ще има и нови попълния, които ще се погрижат да направят преживяването още по-добро. Сред тях са Аня Тейлър-Джой, която ще влезе в ролята на Джина - новата приятелка на Майкъл (Фин Кол) и Сам Клафлин, който ще изиграе лидерът на фашистката партия във Великобритания Осуалд Моузли.Имаме още една превъзходна новина. Тя е, че в понеделник, 26 август, ще бъде излъчен вторият епизод на сезона - само ден след премиерата на първия. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели