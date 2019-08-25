Още снимки: test Гледаме Радио управляеми самолети и хеликоптери на събора на авиомоделисти край Варна И днес край Варна продължава двуденвния национален събор на авиомоделистите. Радио управляеми самолети, хеликоптери, кордови модели и днес ще разнообразяват небето над с. Доброглед.



Съборът е Fun Fly Варна 2019 е с международно участие, научи Moreto.net. Участници от Румъния, Сърбия, Македония, Чехия и Англия показват своите модели и умения.



Организаторите са подготвили множество изненади за публиката с цел да привлекат повече млади хора към това хоби, което изисква сръчност, съобразителност, творческо мислене и математическа точност.



Съборът се провежда в землището на село Доброглед, до Екоселището от 11 до 18 часа. И днес край Варна продължава двуденвния национален събор на авиомоделистите. Радио управляеми самолети, хеликоптери, кордови модели и днес ще разнообразяват небето над с. Доброглед.Съборът е Fun Fly Варна 2019 е с международно участие, научи Moreto.net. Участници от Румъния, Сърбия, Македония, Чехия и Англия показват своите модели и умения.Организаторите са подготвили множество изненади за публиката с цел да привлекат повече млади хора към това хоби, което изисква сръчност, съобразителност, творческо мислене и математическа точност.Съборът се провежда в землището на село Доброглед, до Екоселището от 11 до 18 часа. /moreto.net Днес+ Запази и Сподели



